Αίγυπτος: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από κατάρρευση πενταώροφου κτιρίου στο Κάιρο (Βίντεο)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από κατάρρευση ενός πενταώροφου κτιρίου στο Κάιρο, ανέφεραν ένας αξιωματικός ασφαλείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

#Cairo #Egypt🇪🇬- At least eight people killed and others injured from collapse of five-storey residential building in #HadayekAlQobba district, while rescue operation ongoing; Civil Protection officials have said pic.twitter.com/Zts9s3A0bQ