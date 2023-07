Σαρλ Μισέλ: Η αναστολή της συμφωνίας των σιτηρών θέτει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια

Η απόφαση της Ρωσίας για την πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά «θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια» τονίζει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μισέλ σημείωσε:

«Η πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά έχει ωφελήσει εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Λυπάμαι για τη σημερινή ανακοίνωση της Ρωσίας. Αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια και την πρόσβαση των πληθυσμών σε όλο τον κόσμο σε προμήθειες σιτηρών και λιπασμάτων. Υποστηρίζω τις προσπάθειες του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να επιδιώξει την επέκτασή του».

The Black Sea Grain Initiative has benefited millions around the globe.

I regret Russia's announcement today. This will endanger food security & access of populations worldwide to grain and fertilizer supplies.

I support efforts of @UN SG @antonioguterres to pursue its extension.