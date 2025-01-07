AI, Μασκ και Τραμπ συνθέτουν ένα ταραχώδες 2025 για την τεχνολογία

Του Dave Lee*

Ίσως έχετε ακούσει ότι η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης φέτος ήταν το «brain rot» (στα ελληνικά σημαίνει "σήψη του εγκεφάλου"». Το βρήκα ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πρόκειται ξεκάθαρα για δύο λέξεις. Η δεύτερη είναι ότι σε αντίθεση με προηγούμενες λέξεις της χρονιάς - όπως η «selfie» του 2013 ή ο περσινός όρος «rizz» - η λέξη «brain rot» δεν είναι ούτε νέα ούτε έχει αλλάξει από την αρχική της σημασία. Η πρώτη της χρήση καταγράφηκε το 1854 και ειπώθηκε πως είναι «ενδεικτική μιας γενικής παρακμής διανοητικά και πνευματικά»- και πράγματι, αυτό είναι.

Δεδομένου ότι η επιλογή για την ετήσια λέξη της Οξφόρδης γίνεται με δημόσια ψηφοφορία, αυτό με οδηγεί στην πρώτη μου πρόβλεψη σε αυτή τη στήλη παρατηρήσεων για την τεχνολογία το 2025: Η brain rot οικονομία θα παρουσιάσει σημάδια αδυναμίας, καθώς οι άνθρωποι θα γίνονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά που τους «σερβίρουν» οι αλγόριθμοι καθώς σκρολάρουν χωρίς τελειωμό.

Τον τελευταίο χρόνο, ο καταιγισμός του περιεχομένου της τεχνητής νοημοσύνης κατέστησε το να κοιτάς το Facebook άσκοπα- και τα μάτια κοιτάνε αλλού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα μέτρα κατά των social media και των smartphones από τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές σε όλο τον κόσμο, μετά και το δραστικό μέτρο που έλαβε η Αυστραλία για την απαγόρευση των χρηστών κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ολοένα και περισσότερες απαγορεύσεις των smartphones στα σχολεία των ΗΠΑ.

Η δυναμική αυτή αυξάνεται και αναμένω ότι θα ακολουθήσουν πιο σαρωτικές οδηγίες - μαζί με πιο έντονες συζητήσεις σχετικά με το αν οι απαγορεύσεις αυτές είναι δικαιολογημένες ή αποτελεσματικές.

Ο μεγαλύτερος κλονισμός στο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να προέλθει από την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ.

Η προθεσμία της 19ης Ιανουαρίου για την αφαίρεση του TikTok από τα stores της Google και της Apple, πλησιάζει, αλλά πριν από αυτό, στις 10 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακούσει τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών- της TikTok και του Υπουργείου Δικαιοσύνης - σχετικά με το αν η απαγόρευση αυτή είναι συνταγματική.

Πολλοί νομικοί παρατηρητές θεωρούν απίθανο το δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο τάχθηκε υπέρ της κυβέρνησης για τις κάπως ασαφείς ανησυχίες της περί εθνικής ασφάλειας. Αλλά τις τελευταίες ημέρες το εκκρεμές έχει δείξει σημάδια ταλάντωσης. Ο Τραμπ, μετά από εβδομάδες στις που αιωρούνταν το ερώτηση εάν «θα το κάνει ή δεν θα το κάνει», επιδίωξε να αναστείλει τον νόμο μέχρι να αναλάβει επίσημα καθήκοντα.

Μια καθυστέρηση θα επέτρεπε το δικαστήριο να εξετάσει τα ερωτήματα που υπάρχουν σε ένα πιο μετρημένο χρονοδιάγραμμα. Και σε αυτό συμφωνούν πολλοί αριστεροί αλλά και δεξιοί.

Αν η συνεχής ροή των διευθύνοντων συμβούλων τεχνολογίας που επισκέπτονται το Mar-a-Lago αποτελεί ένδειξη για το τι ακολουθεί, μπορούμε να περιμένουμε ότι η Silicon Valley θα είναι πιο πρόθυμη να εκτελέσει τις εντολές του Τραμπ το 2025 απ' ό,τι ήταν το 2017, όταν είδαμε την ευρεία καταδίκη του και την υπόσχεση να μην τον βοηθήσουν στην εφαρμογή των πολιτικών του.

Θα χρειαστούν αρκετοί από τους μεγάλους τεχνολογικούς εταίρους για να θέσουν σε εφαρμογή τους στόχους του Τραμπ για μαζικές απελάσεις, αν όντως επιχειρήσει να τις υλοποιήσει. Οι εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες είναι πιο φειδωλές αυτές τις μέρες και έχουν σφίξει τα λουριά στους υπαλλήλους τους, θα αρπάξουν την ευκαιρία - (ας είναι καταραμένα τα βιβλία της ιστορίας).

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα θα συνεχίσουν να παρέχουν ηθική κάλυψη στις εταιρείες της Silicon Valley για να συνάψουν στρατιωτικά συμβόλαια που προηγουμένως απέφευγαν από φόβο μήπως αναστατώσουν τους εργαζόμενους και την πελατειακή τους βάση.

Και στο επίκεντρο της χάραξης της νέας τεχνολογικής πολιτικής θα βρίσκεται ο Ίλον Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου θα αναζητήσει μια ισχυρή απόδοση της επένδυσής του στον Τραμπ. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, μένει να το δούμε, αν και τον έχουμε ήδη δει να χρησιμοποιεί τη δύναμη του κοινωνικού του δικτύου, του Χ, για να υποκύψει το Κογκρέσο στα θελήματά του.

Αλλά η ιδιοκτησία του Χ και η εξουσία του σε ό,τι αναρτάται και ενισχύεται εκεί, θα τον καταστήσει πιθανότατα αλεξικέραυνο για τις αντιμαχόμενες παρατάξεις της δεξιάς πολιτικής. Η πικρή διαμάχη της περασμένης εβδομάδας για τις βίζες H-1B δείχνει πώς οι υποψίες για τους στόχους του Μασκ βρίσκονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια, και η απροθυμία του δισεκατομμυριούχου να υποχωρήσει από μια μάχη, θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμια για τις εταιρείες του.

Το 2025, ο Μασκ πρέπει να επιδείξει πραγματική πρόοδο στο όραμά του για τα ρομποτικά ταξί, το οποίο απαιτεί μεγαλύτερη νομοθετική υποστήριξη από αυτήν που έχει τώρα. Τα κέρδη των μετοχών της Tesla μετά την εκλογή του Τραμπ υποδηλώνουν ότι η Wall Street πιστεύει ότι το σχέδιο είναι σε καλό δρόμο, αλλά νομίζω ότι οι επενδυτές της Tesla θα απογοητευτούν οικτρά όταν το σχέδιο του για τα ρομπο-ταξί αποδειχθεί ανέφικτο (κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ήδη προφανές).

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης στενά την εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia Corp. Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang, ο λεγόμενος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι ένας άνθρωπος υπό πολιορκία, καθώς αντίπαλοι όπως η Amazon.com Inc. και η Broadcom Inc. προσπαθούν να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θέτουν την Nvidia στην πρώτη γραμμή.

Το Πεκίνο αναζητά επίσης τρόπο δράσης για τους εμπορικούς περιορισμούς που έχουν προαναγγείλει οι ΗΠΑ και η Nvidia είναι ευάλωτη σε αυτούς.

Παράλληλα, οι απαιτήσεις της Wall Street για ουσιαστική απόδοση της επένδυσης από την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν πιο έντονες.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες από την κατασκευή κέντρων δεδομένων και τη συσσώρευση ημιαγωγών θα εκτοξευθούν στα ύψη, αλλά οι δυνατότητες και τα έσοδα της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα συμβαδίζουν με τον ρυθμό των επενδύσεων. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον φιλικότερο προς τις μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές, μπορούμε να περιμένουμε σημαντική ενοποίηση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα εξαφανιστούν. Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και την οργή των ψηφοφόρων τους, καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να εγκαταστήσουν άμεσα κέντρα δεδομένων σε πόλεις που δεν τα θέλουν.

Οι αντιδράσεις για την τεχνητή νοημοσύνη θα προέλθουν και από ειδησεογραφικούς οργανισμούς που αισθάνονται ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης κλέβουν τη δουλειά τους και θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον τους.

Το 2025, τα newsrooms παγκοσμίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη τόσο ως φίλο όσο και ως εχθρό, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές της να εξοπλίσει τους δημοσιογράφους με απίστευτα ισχυρά νέα εργαλεία, ενώ παράλληλα θα αναρωτιούνται αν οι συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI και άλλες εταιρείες θα έχουν επιπτώσεις στη δουλειά τους.

Οι νομοθέτες και οι δικαστές θα ασχοληθούν με τα ψιλά γράμματα του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Μια φράση που θα ακούμε συχνά είναι η «δίκαιη χρήση» - η οποία ελπίζουμε ότι θα λάβει έναν αναθεωρημένο ορισμό.

Την ίδια ώρα, η ενοποίηση, ή τουλάχιστον η συνεργασία, μπορεί να είναι στον αέρα για τις εταιρείες streaming, καθώς οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν σοβαρή κόπωση από τη συνδρομή.

Πρόσφατα είδαμε αυξήσεις τιμών για το YouTube TV, το Disney+, το Max και το Paramount+, εκτός από τις περικοπές στους κωδικούς πρόσβασης και την εισαγωγή διαφημίσεων. Η αγορά streaming είναι πολύ γεμάτη και οι μεγάλοι πάροχοι θα προσπαθήσουν να ομαδοποιήσουν τις προσφορές τους με τρόπο που θα μοιάζει ύποπτα με την παραδοσιακή καλωδιακή τηλεόραση.

Αλλού, στον τομέα της ψυχαγωγίας, το Grand Theft Auto 6 ετοιμάζεται εδώ και 10 χρόνια θα περπατήσει σε τεντωμένο σχοινί πολιτιστικού πολέμου καθώς προσπαθεί να γίνει το πιο δημοφιλές ψυχαγωγικό προϊόν όλων των εποχών.

Το παιχνίδι έγινε διάσημο ως μια εξαιρετικά βίαιη, χωρίς όρια, υπερβολική απεικόνιση του βρώμικου εγκληματικού υποκόσμου. Στη δεκαετία που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνέχειά του, οι ευαισθησίες έχουν αλλάξει, αν και κάτι μου λέει ότι η εταιρεία ανάπτυξης Rockstar Games θα προτιμήσει την προσβλητικότητα. Όλη αυτή η δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα, και σίγουρα προκαλεί έντονες συζητήσεις.

*Ο Dave Lee είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion με αντικείμενο την τεχνολογία στις ΗΠΑ. Στο παρελθόν, ήταν ανταποκριτής των Financial Times και του BBC News.

Πηγή: skai.gr

