Ένα άγνωστο ηφαίστειο εξερράγη σε τέτοια έκταση το 1831 που ψύξε το κλίμα της Γης. Τώρα, σχεδόν 200 χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες εντόπισαν το «μυστήριο ηφαίστειο».

Η έκρηξη ήταν μία από τις πιο ισχυρές του 19ου αιώνα, εκτοξεύοντας τόσο πολύ διοξείδιο του θείου στη στρατόσφαιρα που οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έπεσαν κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου (1,8 βαθμούς Φαρενάιτ). Το γεγονός έλαβε χώρα στην «εκπνοή» της Μικρής Εποχής των Παγετώνων, μιας από τις πιο κρύες περιόδους στη Γη τα τελευταία 10.000 χρόνια.

Ενώ το έτος αυτής της ιστορικής έκρηξης ήταν γνωστό, η τοποθεσία του ηφαιστείου δεν ήταν. Οι ερευνητές έλυσαν πρόσφατα αυτό το παζλ παίρνοντας δείγματα πάγου από τη Γροιλανδία, κοιτάζοντας πίσω στον χρόνο μέσα από τα στρώματα των πυρήνων για να εξετάσουν ισότοπα θείου, κόκκους τέφρας και μικροσκοπικά ηφαιστειακά θραύσματα γυαλιού που κατατέθηκαν μεταξύ 1831 και 1834.

Χρησιμοποιώντας γεωχημεία, ραδιενεργή χρονολόγηση και μοντελοποίηση με υπολογιστή για να χαρτογραφήσουν τις τροχιές των σωματιδίων, οι επιστήμονες συνέδεσαν την έκρηξη του 1831 με ένα ηφαίστειο νησί στο βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανέφεραν τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το μυστήριο ηφαίστειο ήταν το Zavaritskii (επίσης γράφεται Zavaritsky) στο νησί Simushir, μέρος του αρχιπελάγους των νήσων Κουρίλες, μια περιοχή που αμφισβητείται από τη Ρωσία και την Ιαπωνία. Πριν από τα ευρήματα των επιστημόνων, η τελευταία γνωστή έκρηξη του Zavaritskii ήταν το 800 π.Χ.

«Για πολλά από τα ηφαίστεια της Γης, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε πολύ κακή κατανόηση της ιστορίας των εκρήξεων τους», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. William Hutchison, κύριος ερευνητής στο School of Earth and Environmental Sciences στο Πανεπιστήμιο της St. Andrews στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το Zavaritskii βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο νησί μεταξύ Ιαπωνίας και Ρωσίας. Κανείς δεν ζει εκεί και τα ιστορικά αρχεία περιορίζονται σε στοιχεία από μια χούφτα ημερολόγια από πλοία που περνούσαν από αυτά τα νησιά κάθε λίγα χρόνια», είπε ο Χάτσισον στο CNN.

Με λίγες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του Zavaritskii κατά τον 19ο αιώνα, κανείς δεν υποψιαζόταν προηγουμένως ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για την έκρηξη του 1831. Αντίθετα, οι ερευνητές εξέτασαν ηφαίστεια που ήταν πιο κοντά στον ισημερινό, όπως το ηφαίστειο Babuyan Claro στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Αυτή η έκρηξη είχε παγκόσμιες κλιματικές επιπτώσεις, αλλά λανθασμένα αποδόθηκε σε ένα τροπικό ηφαίστειο για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Δρ. Stefan Brönnimann, επικεφαλής μονάδας στην κλιματολογία στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία. «Η έρευνα δείχνει τώρα ότι η έκρηξη έγινε στις Κουρίλες, όχι σε τροπικές Νήσους», είπε ο Brönnimann, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Κουρίλες Νήσοι

«Εύρηκα!»

Η εξέταση των πυρήνων του πάγου της Γροιλανδίας αποκάλυψε ότι το 1831, η πτώση θείου - σημάδι ηφαιστειακής δραστηριότητας - ήταν περίπου 6 ½ φορές μεγαλύτερη στη Γροιλανδία από ό,τι στην Ανταρκτική. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι πηγή ήταν μια μεγάλη έκρηξη από ηφαίστειο μεσαίου πλάτους στο βόρειο ημισφαίριο, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η ομάδα μελέτης έκανε χημική ανάλυση, επίσης, της τέφρας και θραυσμάτων ηφαιστειακού γυαλιού με μήκος όχι μεγαλύτερο από 0,0008 ίντσες (0,02 χιλιοστά). Όταν οι επιστήμονες συνέκριναν τα αποτελέσματά τους με γεωχημικά σύνολα δεδομένων από ηφαιστειακές περιοχές, τα πιο κοντινά αποτελέσματα ήταν στην Ιαπωνία και τις Νήσους Κουρίλες. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα ήταν καλά τεκμηριωμένες και δεν υπήρχαν αρχεία για μεγάλη έκρηξη το 1831. Αλλά συνάδελφοι που είχαν επισκεφτεί προηγουμένως ηφαίστεια στις Νήσους Κουρίλες έδωσαν δείγματα που οδήγησαν τους ερευνητές σε μια γεωχημική αντιστοίχιση με την καλντέρα Zavaritskii.

«Η στιγμή στο εργαστήριο που αναλύει τις δύο στάχτες μαζί - μια από το ηφαίστειο και μια από τον πυρήνα του πάγου - ήταν μια γνήσια στιγμή ''εύρηκα!''», είπε ο Χάτσισον. Η χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα της τέφρας, ή της ηφαιστειακής τέφρας, των κοιτασμάτων στο νησί Simushir τα τοποθετούσε μέσα στα τελευταία 300 χρόνια. Επιπλέον, η ανάλυση του όγκου της καλντέρας και των ισοτόπων θείου πρότεινε ότι ο κρατήρας σχηματίστηκε μετά από μια τεράστια έκρηξη μεταξύ 1700 και 1900, καθιστώντας την καλντέρα Zavaritskii «τον κύριο υποψήφιο» για τη μυστηριώδη έκρηξη το 1831, έγραψαν οι συγγραφείς.

«Εξακολουθώ να εκπλήσσομαι που μια έκρηξη αυτού του μεγέθους δεν αναφέρθηκε», πρόσθεσε ο Χάτσισον. «Ίσως υπάρχουν αναφορές για πτώση τέφρας ή ατμοσφαιρικά φαινόμενα που συνέβησαν το 1831 που βρίσκονται σε μια σκονισμένη γωνιά μιας βιβλιοθήκης στη Ρωσία ή την Ιαπωνία. Η συνέχεια της δουλειάς για να εμβαθύνω σε αυτούς τους δίσκους πραγματικά με ενθουσιάζει».

Πηγή: skai.gr

