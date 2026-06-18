Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει εκτοξευθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού.

Ο Τιμ Κουκ, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, δήλωσε στη Wall Street Journal (WSJ) ότι οι αυξήσεις τιμών είναι «αναπόφευκτες», καθώς η κατάσταση γύρω από τα τσιπ μνήμης έχει γίνει «μη βιώσιμη».

Δεν διευκρίνισε πότε θα αυξηθούν οι τιμές ή ποια προϊόντα θα επηρεαστούν. Παραμένει επίσης ασαφές εάν οι αυξήσεις των τιμών θα επηρεάσουν το iPhone 18, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Η πίεση στην αγορά των ημιαγωγών

Τα τσιπ μνήμης αποτελούν βασικά εξαρτήματα σε έξυπνες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, αλλά η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει οδηγήσει στα ύψη τις τιμές τους τους τελευταίους μήνες.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μετακυλίονται σε εμάς και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από αυτές, αλλά η κατάσταση έχει γίνει πλέον μη βιώσιμη», δήλωσε ο Κουκ στη WSJ.

«Υπάρχει μικρότερη προσφορά σε μια εποχή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές, και οι εταιρείες παραγωγής μνήμης μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», πρόσθεσε ο Κουκ, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Τζον Τέρνους στη θέση του CEO της Apple τον Σεπτέμβριο, μετά από 15 χρόνια στον ρόλο αυτό.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε η τιμολόγηση και η προσφορά των μνημών να επιστρέψουν σε λογικά επίπεδα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή είναι η ουσία».

Τα σχόλια του Κουκ έρχονται αφότου και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί υπογράμμισαν τις πιέσεις στον κλάδο κατασκευής τσιπ.

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο BBC αυτόν τον μήνα, η TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές, καθώς ο πληθωρισμός αύξησε το κόστος της. Η TSMC κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ που σχεδιάζουν εταιρείες όπως η Apple, η Nvidia και η AMD.

Νωρίτερα φέτος, η Samsung δήλωσε ότι αναμένει οι ελλείψεις στην προσφορά τσιπ μνήμης να αυξήσουν τις τιμές των ηλεκτρονικών συσκευών.

Η τιμή της μνήμης RAM - που συνήθως είναι ένα από τα φθηνότερα εξαρτήματα υπολογιστών – έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025.

Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση για AI, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης διαταράξει την παγκόσμια προσφορά ηλίου - ενός αερίου ζωτικής σημασίας για την κατασκευή ημιαγωγών - επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των τσιπ υπολογιστών.

Η πορεία των πωλήσεων της Apple

Το iPhone 17 παραμένει δημοφιλές από τότε που κυκλοφόρησε η σειρά, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις των συσκευών της Apple αυξήθηκαν κατά 17% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, βοηθούμενες από την ισχυρή ζήτηση στην Κίνα.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία αύξησε την τιμή των συμπαγών υπολογιστών της, Mac Mini, κατά περίπου 200 δολάρια νωρίτερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

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