Η Apple συμφώνησε να πληρώσει 95 εκατομμύρια δολάρια (77 εκατομμύρια λίρες) για να διευθετήσει μια δικαστική υπόθεση που ισχυριζόταν ότι ορισμένες από τις συσκευές της κρυφάκουγαν τους ανθρώπους χωρίς την άδειά τους.

Ο τεχνολογικός γίγαντας κατηγορήθηκε ότι κρυφακούει τους πελάτες του μέσω του εικονικού του βοηθού Siri, σύμφωνα με το BBC.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται, επίσης, ότι οι φωνητικές καταγραφές κοινοποιήθηκαν σε διαφημιστές.

Η Apple, η οποία δεν έχει παραδεχτεί καμία αδικοπραγία, έχει προσεγγιστεί για σχόλια.

Στον προκαταρκτικό διακανονισμό, η εταιρεία τεχνολογίας αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία, καθώς και ισχυρισμούς ότι «ηχογράφησε, αποκάλυψε σε τρίτους ή απέτυχε να διαγράψει συνομιλίες που ηχογραφήθηκαν ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης της Siri» χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών.

Οι δικηγόροι της Apple αναφέρουν, επίσης, ότι θα επιβεβαιώσουν ότι «διέγραψαν οριστικά μεμονωμένες ηχογραφήσεις της Siri που είχαν συλλεχθεί από την Apple πριν από τον Οκτώβριο του 2019».

Αλλά οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία τεχνολογίας κατέγραψε άτομα που ενεργοποίησαν τον εικονικό βοηθό ακούσια, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τη φράση "Hey, Siri" για να τον αφυπνίσουν.

Προσθέτουν ότι οι διαφημιστές που έλαβαν τις συγκεκριμένες εγγραφές θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναζητήσουν λέξεις-κλειδιά σε αυτές για να στοχεύσουν καλύτερα τις διαφημίσεις.

Η κύρια ενάγουσα Fumiko Lopez ισχυρίζεται ότι αυτή και η κόρη της ηχογραφήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ισχυρίζονται ότι τους προβλήθηκαν στοχευμένες διαφημίσεις αφού μίλησαν για προϊόντα όπως τα Air Jordans.

Ομαδική αγωγή

Η Apple πρότεινε τις 14 Φεβρουαρίου ως ημερομηνία απόφασης στο δικαστήριο στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Οι ομαδικές αγωγές λειτουργούν από έναν μικρό αριθμό ατόμων που προσφεύγουν στα δικαστήρια για λογαριασμό μιας μεγαλύτερης ομάδας.

Εάν είναι επιτυχείς, τα χρήματα που κερδήθηκαν καταβάλλονται σε όλους τους ενάγοντες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, κάθε ενάγων - που πρέπει να έχει έδρα στις ΗΠΑ - θα μπορούσε να πληρωθεί έως και $20 ανά συσκευή με δυνατότητα Siri που κατείχε μεταξύ 2014 και 2019.

Σε αυτή την περίπτωση, οι δικηγόροι θα μπορούσαν να λάβουν το 30% της αμοιβής συν τα έξοδα - που ανέρχονται σε λίγο λιγότερο από 30 εκατομμύρια δολάρια.

Με τη διευθέτηση, η Apple όχι μόνο αρνείται τις αδικοπραγίες, αλλά αποφεύγει επίσης τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει νέα δικαστική υπόθεση που θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει πολύ μεγαλύτερη αμοιβή.

Η εταιρεία της Καλιφόρνια κέρδισε 94,9 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2024.

Η Apple έχει εμπλακεί σε μια σειρά από ομαδικές αγωγές τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2024, άρχισε να ξεπληρώνει μια αγωγή 500 εκατομμυρίων δολαρίων που ισχυριζόταν ότι καθυστερούσε σκόπιμα τα iPhones στις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο, συμφώνησε να πληρώσει 490 εκατομμύρια δολάρια σε μια ομαδική αγωγή υπό την ηγεσία του συμβουλίου της κομητείας Norfolk στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και τον Νοέμβριο, η ομάδα καταναλωτών «Which?» ξεκίνησε μια ομαδική αγωγή κατά της Apple, κατηγορώντας την ότι έκλεβε πελάτες μέσω της υπηρεσίας iCloud.

Η ίδια δικηγορική εταιρεία μηνύει την Google σε παρόμοια ομαδική αγωγή, κατηγορώντας την ότι ακούει πελάτες που χρησιμοποιούν εφαρμογές της Google.

Αυτή η μήνυση βρίσκεται επί του παρόντος στο ίδιο δικαστήριο στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.