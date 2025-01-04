Το 2024, Βούλγαροι μαθητές κορυφαίοι στις επιστήμες κέρδισαν 91 μετάλλια: 11 χρυσά, 40 ασημένια και 40 χάλκινα, σε διαγωνισμό με τους καλύτερους μαθητές στον κόσμο, ανακοίνωσε η Ένωση Ολυμπιακών Ομάδων Φυσικών Επιστημών.

«Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μόνο στους πιο υψηλού κύρους διαγωνισμούς της χρονιάς, δηλαδή στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής, Βιολογίας, Γλωσσολογίας, Αστροφυσικής και Αστρονομίας, και από φέτος - Τεχνητής Νοημοσύνης, οι Βούλγαροι μαθητές κέρδισαν 40 μετάλλια: 2 χρυσά, 14 ασημένια και 24 χάλκινα βραβεία», σημείωσε η ένωση αυτή.

Μεταξύ των βραβείων για το 2024 είναι δύο αργυρά μετάλλια που κέρδισαν βουλγαρικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραματικών Φυσικών Επιστημών, τρία μετάλλια στην Ευρωπαϊκή Μαθηματική Ολυμπιάδα Κορασίδων, τρία μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας Μεντελέγιεφ, οκτώ μετάλλια στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, έξι μετάλλια στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων, τρία μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, πέντε μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, τρία μετάλλια στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Κορασίδων, τέσσερα μετάλλια στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικής, πέντε μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής, τέσσερα μετάλλια και δεύτερη θέση στον κόσμο για τον Βίκτορ Λίλοφ στη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας.

Επιπλέον, οι Βούλγαροι μαθητές κέρδισαν έξι μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας, δύο χάλκινα κέρδισαν βουλγαρικές ομάδες στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, τέσσερα μετάλλια στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων, πέντε μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, τέσσερα μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, τέσσερα μετάλλια στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής, πέντε μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

