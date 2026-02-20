AI Impact Summit: Οι ΗΠΑ απορρίπτουν «τελείως» μια παγκόσμια διακυβέρνηση στην AI

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν «τελείως» οποιαδήποτε παγκόσμια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας πριν από την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Νέο Δελχί στην Ινδία (AI Impact Summit).

«Όπως η κυβέρνηση Τραμπ το έχει πλέον δηλώσει επανειλημμένως, απορρίπτουμε τελείως την παγκόσμια διακυβέρνηση της ΤΝ», εξήγησε ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Κράτσιος, σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την επιστήμη και την τεχνολογία.

«Εκτιμάμε ότι η ανάπτυξή της δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον, αν υπόκειται σε γραφειοκρατία και έναν συγκεντρωτικό έλεγχο», σημείωσε.

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την ίδρυση επιστημονικής επιτροπής που αποσκοπεί στο να εγγυηθεί τον «έλεγχο από τον άνθρωπο» της τεχνητής νοημοσύνης, «μιας τεχνικής πραγματικότητας».

Το συμβουλευτικό αυτό όργανο, που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο, φιλοδοξεί να είναι για την τεχνητή νοημοσύνη ό,τι είναι για το κλίμα η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Δεκάδες ηγέτες, υπουργοί και επικεφαλής του τομέα της τεχνολογίας μετείχαν στη «Σύνοδο Κορυφής για τη Δράση για την ΤΝ», την τέταρτη του είδους. Η πέμπτη προβλέπεται να διεξαχθεί στη Γενεύη το 2027.

Στην προηγούμενη, πέρυσι στο Παρίσι, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε ήδη προειδοποιήσει κατά μιας «υπερβολικής ρύθμισης» που θα μπορούσε να «σκοτώσει μια βιομηχανία σε πλήρη άνθηση».

Σήμερα ο Μάικλ Κράτσιος έκρινε ότι «η διεθνής δημόσια συζήτηση για την ΤΝ (έχει) εξελιχθεί» και παρατήρησε ότι ακόμη και το όνομα της ίδιας της συνόδου κορυφής, που ήταν «για την ασφάλεια της ΤΝ» και στη συνέχεια «για τον αντίκτυπο της ΤΝ», έχει αλλάξει.

«Πρόκειται σαφώς για θετική εξέλιξη», σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος έκρινε ωστόσο ότι «πάρα πολλά διεθνή φόρουμ, όπως ο Παγκόσμιος Διάλογος του ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση της ΤΝ, διατηρούν μια γενική ατμόσφαιρα φόβου».

«Οφείλουμε να αντικαταστήσουμε αυτόν τον φόβο με την ελπίδα», σημείωσε ο Κράτσιος.

Για τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει το δυναμικό να «ευνοήσει την ανθρώπινη ανάπτυξη και να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου ευημερία». Και «οι ιδεολογικές εμμονές που επικεντρώνονται στους κινδύνους, όπως το κλίμα ή η ισότητα, είναι προσχήματα για μια γραφειοκρατική διαχείριση και για συγκεντρωτισμό».

«Στο όνομα της ασφάλειας, αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο τα εργαλεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για έναν τυραννικό έλεγχο», επισήμανε.

«Η εστίαση της πολιτικής όσον αφορά την ΤΝ στην ασφάλεια και στους κινδύνους κερδοσκοπίας (…) βάζει φρένο σε ένα οικοσύστημα ανταγωνισμού, ενισχύει τους ήδη υπάρχοντες παράγοντες και απομονώνει τις αναπτυσσόμενες χώρες από μια πλήρη συμμετοχή στην οικονομία της ΤΝ», επιχειρηματολόγησε ο Κράτσιος.

Πηγή: skai.gr

