Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία.
Νωρίτερα την Παρασκευή, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.