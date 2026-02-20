Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

