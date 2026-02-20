Μελόνι: Στο Συμβούλιο Ειρήνης συμμετείχε η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia, αναφέρθηκε σε κύρια θέματα διεθνούς και εσωτερικής επικαιρότητας.

«Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, συμμετείχε η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, όλα τα κράτη της περιοχής τα οποία ενδιαφέρονται για την ειρήνη και πολλοί διεθνείς παίκτες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ομοιογενής συμβολή της διεθνούς κοινότητας στο θέμα αυτό, το οποίο είναι βασικής σημασίας για τις μεσογειακές χώρες και φυσικά για την Ιταλία», δήλωσε η Μελόνι. «Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θεώρησα ότι η παρουσία της Ιταλίας ήταν βασικής σημασίας, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια», πρόσθεσε.

Με αναφορά στο δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Μαρτίου με κύριο αντικείμενο τον οριστικό διαχωρισμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε: «δεν θα κληθούμε να ψηφίσουμε για την κυβέρνηση, αλλά για την δικαιοσύνη. Όποια απόφαση και αν λάβουν οι Ιταλοί, θα επηρεάσει τις ζωές τους, για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την διάρκεια της κυβέρνησης, για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από την διάρκεια σειράς κυβερνήσεων».

Σύμφωνα με την Μελόνι «η όλη συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο της μεταρρύθμισης και να μην μετατραπεί σε πόλωση, σε δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της κυβέρνησης». «Θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα κάνει καλό στην Ιταλία», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για την ένταση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αιτία την ανάρτησή της για την δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε:

«Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η δήλωση αυτή του Μακρόν, δεν το περίμενα. Πρώτον, διότι ο προβληματισμός μου δεν αφορούσε αποκλειστικά την Γαλλία. Ο προβληματισμός μου αφορούσε την πόλωση της πολιτικής, ιδίως αντιπαράθεσης, στις μεγάλες δυτικές δημοκρατίες. Λυπάμαι που ο Μακρόν ένιωσε ότι επρόκειτο για ανάμειξη σε εσωτερικά θέματα. Θεωρώ ότι η ανάμειξη είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Πιστεύω ότι εσωτερική ανάμειξη προκύπτει όταν, για παράδειγμα, ένας ηγέτης εκλέγεται πρωθυπουργός από τους πολίτες του και από μια ξένη χώρα ακούς να λένε "θα παρακολουθήσουμε από κοντά την τήρηση του κράτους δικαίου" (σ.σ.: η αναφορά είναι σε δήλωση της Γαλλίδας πρώην υπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Λόρενς Μπουν, λίγο μετά την εκλογική νίκη της Μελόνι, το Φθινόπωρο του 2022). Μια παρέμβαση με στόχο την έκφραση αλληλεγγύης στον γαλλικό λαό, για ένα θέμα που αφορά ξεκάθαρα όλους, δεν αποτελεί ανάμειξη. Λυπάμαι που ο Μακρόν δεν το κατάλαβε».

«Διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν μου αρέσει. Το διαπιστώνω στην Ιταλία, στην Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ιθύνουσες τάξεις πρέπει να ασχοληθούν με το πώς πρέπει να καταπολεμηθεί ένα κλίμα το οποίο μπορεί να μας πάει πίσω μερικές δεκαετίες. Μια ιστορία που η Ιταλία έζησε άμεσα και την οποία η Γαλλία γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας προσφέρει πολιτικό άσυλο στα γνωστότερα μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών για ορισμένες δεκαετίες», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.