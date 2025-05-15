Άγκυρα προς Μόσχα και Κίεβο: Κάντε βήματα προς την ειρήνη με συμβιβασμούς

Σε παραινέσεις προς Μόσχα και Κίεβο προέβη η Άγκυρα, καθώς δεν φαίνεται λευκός καπνός ούτε καν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη.

«Κάντε βήματα προς την ειρήνη με συμβιβασμούς» ήταν το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

«Η Τουρκία θα στηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνη... Πιστεύουμε ότι οι εντατικές συζητήσεις θα επιτύχουν αποτελέσματα» τόνισε ο Φιντάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα ότι υπάρχει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο.

