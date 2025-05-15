Ρωσία: Ζαχάροβα κατά Ζελένσκι για όσα είπε στην Άγκυρα

Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη. Η ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη περιμένει από το πρωί τους Ουκρανούς ομολόγους της, οι οποίοι δεν έχουν φτάσει ακόμη, δήλωσε δηκτικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Ο Πούτιν δεν σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη τις επόμενες ημέρες, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Πεσκόφ. Οι προετοιμασίες για συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τις επερχόμενες ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένης της ώρας έναρξης, ανέφερε.

Είναι πρόωρο να πούμε σε ποιο επίπεδο θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι επόμενοι γύροι διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, παρατήρησε το «δεξί χέρι» του Πούτιν για την πιθανότητα συμμετοχής του.

Η ρωσική αντιπροσωπεία, η οποία έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για διαπραγματεύσεις, θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδό της «όπως απαιτείται».

Η συνάντηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχει ακόμη ακυρωθεί. Αναμένεται να ξεκινήσει σε 2 με 3 ώρες, δήλωσε πάντως διπλωματική πηγή στο πρακτορείο TASS. Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ δεν εξαρτάται άμεσα από τον διάλογο με την Ουκρανία.

Η θέση της αντιπροσωπείας του Κιέβου ότι μόνο μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη είναι ασυμβίβαστη με τις προσεγγίσεις της Μόσχας, δήλωσε ο Ρώσος διπλωμάτης Ρόντιον Μιρόσνικ.

«Απατεώνας και κλόουν»

Η θέση της Ρωσίας σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει αλλάξει ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα μέτωπα όπου η Ρωσία προελαύνει, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Εξαπέλυσε πυρά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για όσα είπε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, με το κλίμα για τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης να μην δείχνει καθόλου ειρηνευτικό.



Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «απατεώνα και κλόουν», απαντώντας στις δηλώσεις του σχετικά με τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε «σκηνικά αντικείμενα» (διακοσμητική).



Η Ρωσία είναι έτοιμη να εργαστεί στην Κωνσταντινούπολη και τώρα θα περιμένει να δει πώς θα αντιδράσει «η πλευρά που φώναζε για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει και να κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση στην Ουκρανία... Στο Κίεβο δεν σκέφτονται την εδραίωση της ειρήνης, υποστήριξε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Το έδαφος της Ουκρανίας συρρικνώνεται κάθε φορά που το καθεστώς του Κιέβου διαταράσσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η Δύση υποστηρίζει την Ουκρανία στα λόγια, αλλά η ίδια επιδιώκει κλιμάκωση και παρέμβαση.



Η Ρωσική Ομοσπονδία θα λάβει μετρημένα αντίμετρα στις κυρώσεις της ΕΕ ανακοίνωσε η Μαρία Ζαχάροβα. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να δημιουργήσει επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα βιοασφάλειας πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

«Αξιοθρήνητος ο Ζελένσκι»

Από πλευράς, του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη «ίντριγκα». Ο Λαβρόφ αποκάλεσε τον Ζελένσκι «αξιοθρήνητο» λόγω της απαίτησής του να έρθει ο Πούτιν στην Τουρκία.



Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ότι δεν επιδιώκουν πραγματικά την ειρήνη στην Ουκρανία.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ούτε το Βερολίνο, ούτε το Παρίσι, ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε ιδιαίτερα το Λονδίνο επιθυμούν πραγματικά οποιαδήποτε ειρήνη στην Ουκρανία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Δήλωση Μεντίνσκι

Φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτοιμοι για σοβαρή, επαγγελματική δουλειά, τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του Πούτιν.

Στις συνομιλίες θα παραστούν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν, διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Μεντίνσκι είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας που διεξήγαγε ανεπιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022, στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Αλαλούμ στην Κωνσταντινούπολη

Αλαλούμ σχετικά με τις ρωσοουκρανικές συνομιλίες σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη, καθώς η Άγκυρα δηλώνει τώρα ότι δεν υπάρχει αναβολή των συνομιλιών. Δεν υπάρχει αναβολή των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας, τεχνική ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, τόνισε στο Reuters πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δεν υπάρχει ακόμα προγραμματισμένη συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε η πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ.

«Δεν έχει οριστεί ακόμη ώρα για συνάντηση. Από αυτή την άποψη, δεν τίθεται θέμα αναβολής», ανέφερε η πηγή.

Μερικοί Αμερικάνοι αξιωματούχοι βρίσκονται επίσης στην Κωνσταντινούπολη, διευκρίνισε.

«Οι συνομιλίες αναβλήθηκαν για τις επόμενες ώρες»

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη αναβλήθηκαν για το δεύτερο ήμισυ της ημέρας, με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη έλαβε οδηγίες «να επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα. Η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, και είναι έτοιμη για «σοβαρή δουλειά» τόνισε η ίδια νωρίτερα.

Σκοπός των απευθείας διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη είναι η εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Η ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη έχει όλες τις οδηγίες και εργάζεται εντός του πλαισίου που έχει σαφώς θέσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε από πλευράς του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο Πούτιν δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία επανέλαβε ο εκπρόσωπος του προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το CNN.

Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, αναφέρει το τουρκικό δίκτυο NTV.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν και πριν από τρία χρόνια, δήλωσε στο TASS πηγή που γνωρίζει την οργάνωση της συνάντησης.



Περίπου 50 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο περιμένουν τη συνάντηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας αποφάσισε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που μετέβη την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για τις προγραμματισμένες απευθείας συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

Επικεφαλής είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του Πούτιν - ο οποίος είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας που διεξήγαγε ανεπιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022, στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Θα παραστούν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν, διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

❝There is no military solution to the Russia-Ukraine conflict. This war is going to end not through a military solution, but through a diplomatic one❞



Stressing the significance of peace talks in Istanbul, US Secretary of State Rubio told reporters on day two of a NATO… pic.twitter.com/XqlVRJa94V — Anadolu English (@anadoluagency) May 15, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη αν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Μόσχας - Κιέβου. Θα πήγαινα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Τουρκία την Παρασκευή αν είναι σκόπιμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κακή αρχή σημειώθηκε το πρωί για τη συνάντηση Ουκρανίας – Ρωσίας στην Τουρκία, καθώς οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ούτε για το πότε... ξεκινάει.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη θα ξεκινήσουν στις 10 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών, ανέφερε το πρωί το ρωσικό πρακτορείο TASS. Ουκρανός αξιωματούχος αντέδρασε, δηλώνοντας ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πότε θα αρχίσουν οι συνομιλίες στην Τουρκία.

Ο Αντρίι Κοβαλένκο, αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ότι η έναρξη των συνομιλιών στις 10 π.μ. «δεν ήταν προγραμματισμένη και δεν ήταν αληθινή».

Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν εικασίες ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη - εάν ο Ρώσος ηγέτης αποφάσιζε να εμφανιστεί για τις συνομιλίες που ο ίδιος πρότεινε.

Σύμφωνα με το Interfax Βλαντίμιρ Πούτιν, Σεργκέι Λαβρόφ (Ρώσος ΥΠΕΞ), Αντρέι Μπελούσοφ (υπουργός Άμυνας) και Σεργκέι Σοϊγκού (Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας) είχαν συνομιλίες την Τετάρτη, με Ρώσους διοικητές να συμμετάσχουν.

Η προοπτική Ζελένσκι και Πούτιν να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά αυτό δεν θα συμβεί τελικά, αφού στη λίστα των αντιπροσώπων του Κρεμλίνου για τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες δεν βρίσκεται ο Πούτιν.

Οι συνομιλίες είναι απίθανο να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα, και σχεδόν σίγουρα δεν θα φέρουν την περίφημη «συμφωνία» που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υποσχεθεί από την πρώτη μέρα επιστροφής του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ωστόσο, παρά τα όποια μειονεκτήματα, μια απευθείας συνάντηση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σε οποιοδήποτε επίπεδο θα σηματοδοτούσε ένα ορόσημο στη σύγκρουση, σχολιάζει το CNN.

