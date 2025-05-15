Ο τουρκικός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) «μέχρι να καθαρίσει η περιοχή», ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, μετά την ανακοίνωση, τη Δευτέρα, της διάλυσης της ένοπλης κουρδικής οργάνωσης, η οποία είναι παρούσα κυρίως στο βόρειο Ιράκ.

Ο τουρκικός στρατός διατηρεί δεκάδες θέσεις στην αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, απ' όπου διεξάγει εδώ και χρόνια χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK, το οποίο είχε υποχρεωθεί να αναδιπλωθεί.

Οι δραστηριότητες του στρατού της Άγκυρας «μέσα στις ζώνες που χρησιμοποιούνται από την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση PKK θα συνεχισθούν με αποφασιστικότητα μέχρι να είναι σίγουρο ότι η περιοχή έχει καθαριστεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή για τη χώρα μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης πως αρμόδιοι κρατικοί θεσμοί θα συντονισθούν με ομολόγους τους σε χώρες της περιοχής για να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό για την παράδοση των όπλων του PKK. Σύμφωνα με πηγή στους κόλπους του υπουργείου, οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών θα επιβλέψουν την παράδοση των όπλων των κούρδων ανταρτών, με τη συνεργασία ιρακινών και συριακών δυνάμεων, αλλά χωρίς τη συμμετοχή διεθνών παρατηρητών του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.