Το πολυτελές σούπερ γιοτ μήκους 56 μέτρων, το οποίο το περασμένο καλοκαίρι βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σικελίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Βρετανός ιδιοκτήτης του, ο μεγιστάνας Μάικ Λιντς, η 18χρονη κόρη του, Χάνα και 5 ακόμη άτομα, ήταν ευάλωτο σε σφοδρούς ανέμους και πιθανόν ανατράπηκε από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 117 χιλιομέτρων την ώρα, αναφέρει προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον περασμένο Αύγουστο το Bayesian ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο, όταν χτυπήθηκε από έναν πολύ σφοδρό καθοδικό άνεμο με αποτέλεσμα να γείρει από τη μια του πλευρά και να ξεκινήσει να βάζει νερά, ανακοίνωσε τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιων ατυχημάτων.

Οι κατασκευαστές του σούπερ γιοτ το χαρακτήριζαν σχεδόν αβύθιστο. Κι όμως το Bayesian βυθίστηκε μέσα σε σχεδόν 18 λεπτά αφότου επλήγη από ριπές ανέμων, με αποτέλεσμα να πάρει κλίση 90 μοιρών.

Ο Μάικ Λιντς είχε οργανώσει την κρουαζιέρα για να γιορτάσει μαζί με μέλη της οικογένειάς του, ορισμένους υπαλλήλους του και τους δικηγόρους του την αθώωσή του τον Ιούνιο σε μια υπόθεση απάτης στις ΗΠΑ.

Οι 7 επιβάτες του γιοτ που πέθαναν δεν πνίγηκαν, αλλά έπαθαν ασφυξία επειδή «ξέμειναν» από οξυγόνο, μέσα στον χώρο που είχαν παγιδευτεί, σύμφωνα με τη νεκροψία.

Τι αναφέρει η προκαταρκτική έκθεση

Η έρευνα κατέληξε στο ότι όταν η καρίνα του ιστιοφόρου, η οποία μαζεύεται, ανυψώθηκε, άνεμοι με ταχύτητα που ξεπερνά τα 117 χλμ/ώρα είναι ικανοί να την ανατρέψουν.

Η έκθεση σημειώνει ότι το γιοτ θα μπορούσε να είναι ευάλωτο και σε ανέμους μικρότερης ταχύτητας.

Αυτές οι αδυναμίες του σκάφους δεν καταγράφονταν στο βιβλίο με πληροφορίες για τη σταθερότητά του, το οποίο υπήρχε στο γιοτ, κι ως εκ τούτου ήταν άγνωστες τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στο πλήρωμα.

«Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν το Bayesian αρκούσαν για να το ανατρέψουν. Επιπλέον, από τη στιγμή που το σκάφος πήρε κλίση μεγαλύτερη από 70 μοίρες η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη», εξηγεί ο Άντριου Μολ, επικεφαλής επιθεωρητής ναυτικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μεταλλικός ιστός του σκάφους ύψους 72 μέτρων, ο υψηλότερος στον κόσμο, αύξανε την ευπάθειά του κι αναλογούσε στο ήμισυ της ισχύος που το ώθησε να γείρει από τη μια του πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

