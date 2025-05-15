Κωνσταντινούπολη: Η απουσία Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες

Η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη ωστόσο τίποτε δεν είναι σίγουρο για την πορεία των εξελίξεων. Οι δυο αντιπροσωπείες, η ρωσική και η ουκρανική, βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έφτασε το μεσημέρι αεροπορικώς στην Άγκυρα και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι «η Τουρκία εμπλέκεται στην ειρήνη» αλλά είπε επίσης ότι ότι η ρωσική αντιπροσωπεία δεν είναι «ικανή να λάβει αποφάσεις».

Στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας που θα διεξαχθούν αργότερα στο γραφείο της τουρκικής προεδρίας στο Ντολμά Μπαχτσέ, αναμένεται ότι οι δύο πλευρές θα θέσουν τους δικούς τους όρους για την ειρήνη. Η απουσία του Ρώσου προέδρου από τις συνομιλίες κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν ο Πούτιν άφησε την ευκαιρία για ειρήνη να χαθεί. Όμως από τη ρωσική αντιπροσωπεία δεν απουσιάζει μόνο ο πρόεδρος αλλά και ο Σεργκέι Λαβρώφ και ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ με τα λοιπά μέλη της αντιπροσωπείας να κρίνονται ως άτομα «μικρού πολιτικού βάρους».

Θα ερχόταν ο Τραμπ αν ερχόταν ο Πούτιν

Η αιφνίδια δήλωση του προέδρου Τραμπ από την Ντόχα του Κατάρ ότι θα μπορούσε να επισκεφτεί αύριο την Κωνσταντινούπολη αν αυτό θα βοηθούσε στις συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας, εφόσον όμως έλθει και ο Πούτιν, έδωσε προς στιγμήν μια νέα δυναμική στην διαδικασία με τα τουρκικά ΜΜΕ να πιθανολογούν ότι θα μπορούσε να υπογραφεί αύριο με την άφιξη του Πούτιν και την παρουσία του Τραμπ μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Όμως οι ελπίδες χάθηκαν όταν το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σε ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα αλλά χωρίς τη συμμετοχή του ρώσου προέδρου, μια δήλωση που προκάλεσε και την αντίστοιχη άρνηση από τον πρόεδρο Τραμπ. Η απουσία του Πούτιν από τις συνομιλίες και έλλειψη ισχυρών ονομάτων στην ρωσική αντιπροσωπεία, μειώνει τη σημασία της συνάντησης. Γι αυτό ιδιαίτερο βάρος θα έχει η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον πρόεδρο Ερντογάν για τα επόμενα βήματα που μπορεί να συμφωνήσουν για το Ουκρανικό.

Πηγή: Deutsche Welle

