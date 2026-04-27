Της Έλενας Γαλάρη

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που ζήτησαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσε ο πατέρας του θύματος.

Σημειώνεται πως η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο του 20χρονου ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 27χρονο γιο του ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας.

Μετά τη σύλληψη του, απέδωσε την πράξη του στην ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους - με αφορμή τη σχέση που είχε αναπτύξει με την πρώην σύντροφο του θύματος.

«Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω», ανέφερε στις αρχές ο καθ΄ομολογίαν δράστης.

Οι δύο νεαροί συμφώνησαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος δράστης μαζί με 18χρονο φίλο του.

Ο 18χρονος φίλος του 20χρονου φέρεται να υποστήριξε στους Αστυνομικούς πως όταν ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε το μαχαίρι δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Όταν προσπάθησε να τον αφοπλίσει, είχε καταφέρει ήδη τη θανάσιμη μαχαιριά, στο στήθος του 27χρονου.

«Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω», είπε.

Η συνάντηση μετατράπηκε σε ραντεβού θανάτου καθώς τα δυο άτομα λογομάχησαν με τον 20χρονο να τραυματίζει τον 27χρονο στην καρδιά με ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Στην συνέχεια ο καθ' ομολογίαν δράστης επικοινώνησε με την σύντροφο του, η οποία γνώριζε για το ραντεβού και φέρεται να ακολούθησε ο εξής διάλογος μέσω μηνυμάτων:

20χρονη: Τι έγινε;

Δράστης: Τον γα…

20Χρονη: Τι εννοείς;

Δράστης: Τίποτα, τίποτα, τελικά δεν ήρθε.

Μετά από έρευνα στην ταράτσα του διαμερίσματος στο οποίο έμενε με τους γονείς του ο δράστης, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 27χρονου. Ο νεαρός υπέδειξε στις αρχές το σημείο στο οποίο το είχε κρύψει, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Το Ναυτοδικείο άσκησε στο δράστη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 20χρονος καθ' ομολογία δράστης ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

