Την Τρίτη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός οδηγήθηκε ήδη στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και χρήση όπλου. Παράλληλα, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στο Ναυτοδικείο Πειραιά.

Σημειώνεται πως η αστυνομία είχε δώσει νωρίτερα στη δημοσιότητα και το μαχαίρι με το οποίο έγινε το έγκλημα, το οποίο εντοπίστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών στην ταράτσα του διαμερίσματος στο οποίο έμενε με τους γονείς του ο δράστης.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 21χρονος φίλος του κατηγορουμένου, καθώς και δύο γυναίκες ηλικίας 20 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσής τους.

«Είναι σε κατάσταση σοκ, ακόμα περισσότερο η κοπέλα που είχε τη σχέση με το θύμα και τον δράστη διαδοχικά», δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο Νίκος Ιωάννου, δικηγόρος των δύο νεαρών γυναικών που συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου - μαζί με τον δράστη και τον φίλο του.

Ερωτηθείς αν οι κοπέλες βοήθησαν ή έκρυψαν τον 20χρονο μετά το έγκλημα απάντησε: «Όχι βέβαια … Οι κοπέλες αυτές όχι μόνο δεν βοήθησαν αλλά από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ πέρασαν το κατώφλι της ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης, ήταν αυτές που έδωσαν τον καθ’ ομολογίαν δράστη».

Σημειώνεται πως η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο του 20χρονου ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 27χρονο γιο του ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας την Τετάρτη το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο.

Πηγή: skai.gr

