«Αφωνία» της Ευρώπης μπροστά στον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απειλεί μόνο με δασμούς, αλλά ακόμη και με «εισβολή» σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν αντιδρούν.

Απομένουν σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δεν απειλείται μόνο από έναν πιθανό εμπορικό «πόλεμο», αλλά και από πιθανή «εισβολή» των ΗΠΑ σε έδαφος που ανήκει σε κράτος μέλος της, τη Δανία. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί η πολιτική επί της ουσίας «αφωνία» των ευρωπαϊκών θεσμών έναντι των «απειλών» του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επιστρέφει στον Λευκό Οίκο σε έντεκα μέρες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ακόμα και στρατιωτική δύναμη, προκειμένου να καταλάβει τη Γροιλανδία, σε περίπτωση που η Δανία αρνηθεί να την «πουλήσει». Από το 2019 ο Τραμπ διεκδικεί την εξαγορά της Γροιλανδίας, ως μια έξυπνη επενδυτική «ευκαιρία». Οι επιδιώξεις του ωστόσο πλέον συνδέονται με το ζήτημα ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Λόγοι εθνικής ασφάλειας»

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για εθνικούς λόγους ασφάλειας» τόνισε ο Τραμπ εννοώντας τις «απειλές» διά θαλάσσης από τη Ρωσία ή την Κίνα. Το νησί φυσικά ενδιαφέρει τις ΗΠΑ και λόγω του ότι το έδαφός του είναι πλούσιο σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Εξάλλου, το λιώσιμο των αρκτικών πάγων ανοίγει τον δρόμο για νέες «ευκαιρίες» στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών σε μια περιοχή, που διεκδικείται από αρκετούς γεωπολιτικούς παράγοντες.



Η ευθεία «απειλή» του Τραμπ με στρατιωτική ενέργεια εναντίον συμμαχικής νατοϊκής χώρας, της Δανίας, προκάλεσε την οργή αρκετών Ευρωπαίων ηγετών, ιδίως του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, αλλά όχι, των ευρωπαϊκών θεσμών. Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε χθες να καταδικάσει τα σχόλια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ και αντιθέτως επανέλαβε την πρόθεση του εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε. να προχωρήσει σε μια «ισχυρή εταιρική σχέση» με τη νέα αμερικανική διοίκηση.



«Μιλάμε εδώ για τρελά υποθετικά σενάρια μιας κυβέρνησης που δεν έχει αναλάβει ακόμη. Η Κομισιόν προσβλέπει σε εποικοδομητική συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ» ανέφερε η εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισιόν. Ωστόσο επιβεβαίωσε ότι το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Ε.Ε. θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από τη Δανία σε περίπτωση που η Γροιλανδία βρισκόταν αντιμέτωπη με πιθανή στρατιωτική εισβολή.

Το «ειδικό καθεστώς» της Γροιλανδίας

Παρά το γεγονός ότι η Γροιλανδία δεν είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε, το ειδικό καθεστώς της ως αυτόνομη περιοχή της Δανίας, της επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ οι κάτοικοί της θεωρούνται Ευρωπαίοι πολίτες. Καλύπτεται παράλληλα από τη συνθήκη του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι μια επίθεση εναντίον της θα ενεργοποιήσει τις αμυντικές ρήτρες της συμμαχίας, που περιλαμβάνουν και τις ΗΠΑ.



Εάν και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω πνευμονίας, γεγονός που ενδεχομένως δικαιολογεί την «αφωνία» της, ωστόσο, τόσο η νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα παραμένουν προσώρας το ίδιο «σιωπηλοί», την ώρα που διακυβεύεται η ενότητα της Ε.Ε, ενόψει της νέας αμερικανικής διοίκησης υπό τον Τραμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.