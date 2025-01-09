Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς εξέφρασε την αντίθεσή του στην απαίτηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες των μελών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα σήμαινε «πολλά χρήματα» για τον γερμανικό προϋπολογισμό.

«Θεωρώ προτιμότερο να επικεντρωθούμε στα όσα έχει συμφωνήσει το ΝΑΤΟ εδώ και καιρό», είπε ο Σολτς στη διαδικτυακή έκδοση του Focus. Σήμερα, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να επενδύουν το 2% του ΑΕΠ τους στις στρατιωτικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γερμανού καγκελάριου, αν γινόταν δεκτός ο στόχος που πρότεινε ο Τραμπ, αυτό θα σήμαινε ότι οι αμυντικές δαπάνες θα έφταναν ετησίως τα 200 δισεκ. ευρώ. Συγκριτικά, ο προϋπολογισμός του ομοσπονδιακού κράτους της Γερμανίας για το 2025 είναι περίπου 490 δισεκ. ευρώ.

«Είναι πολλά χρήματα», σχολίασε ο Σολτς.

Το 2024, οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 2% του ΑΕΠ, το όριο που έθεσε το ΝΑΤΟ το 2014, με αφορμή την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ειδικό ταμείο, ύψους 100 δισεκ. ευρώ, που σύστησε ο Σολτς λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, για τον επανεξοπλισμό της χώρας και τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών μέσων της. Αφού εξαντληθεί αυτό το ποσό ωστόσο, η Γερμανία θα πρέπει να βρει πρόσθετους πόρους για να διατηρήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ της.

«Η Γερμανία πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και θα πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό στο μέλλον. Είναι μια πραγματικά τεράστια αλλαγή, σε σχέση με το παρελθόν», υπογράμμισε ο καγκελάριος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.