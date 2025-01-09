O υψηλόβαθμος Ιρανός στρατηγός Βεχρούζ Εμπατί, κατά τη διάρκεια ομιλίας του την περασμένη εβδομάδα σε τέμενος στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι η Μόσχα παραπλάνησε το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι στη Συρία η ρωσική αεροπορία αντί να πλήττει τις αντικυβερνητικές ομάδες κατάφερνε πλήγματα σε ερημικές εκτάσεις, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times.

Είπε επίσης ότι πέρυσι όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις στη Συρία, η Ρωσία είχε «απενεργοποιήσει τα ραντάρ», κάτι που όπως ισχυρίζεται ο ίδιος συνέβαλε σε αυτές τις επιθέσεις.

Χαρακτήρισε την ανατροπή του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ήττα για το Ιράν. «Κατάφεραν σε εμάς ένα πολύ ισχυρό πλήγμα» είπε στην ομιλία του. Ανέφερε επίσης ότι οι σχέσεις του Ιράν με τον πρώην πρόεδρο της Συρίας επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες, και αυτό έγινε επειδή ο Άσαντ απέρριψε πολυάριθμες προτάσεις της Τεχεράνης να ανοίξει μέτωπο κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

