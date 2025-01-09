Η Ρωσία έχει στρατηγικά εθνικά συμφέροντα στην Αρκτική, απάντησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Αμερικανού νεοεκλεγέντος προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας, τη μετατροπή του Καναδά σε αμερικανική πολιτεία και την ανάληψη του ελέγχου της Διώρυγας του Παναμά.

Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στις 20 Ιανουαρίου, αρνήθηκε να αποκλείσει στρατιωτική ή οικονομική δράση για να επιτύχει την απόκτηση της Διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο ευρύτερης επεκτατικής ατζέντας που προωθεί μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε επίσης την ιδέα να μετατραπεί ο Καναδάς σε πολιτεία των ΗΠΑ και υποσχέθηκε να αλλάξει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής.

Η Ρωσία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Αρκτική, παρακολουθεί στενά τη «δραματική εξέλιξη» της κατάστασης, απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία και τον Καναδά.

«Η Αρκτική είναι περιοχή των εθνικών μας συμφερόντων, των στρατηγικών μας συμφερόντων», σημείωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ενδιαφερόμαστε να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Αρκτικής».

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την ιδιαίτερα δραματική εξέλιξη της κατάστασης, ωστόσο, προς το παρόν, δόξα σοι ο Θεός, στο επίπεδο δηλώσεων», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι οι απόπειρες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, είναι υπόθεση των ΗΠΑ και της Δανίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη αντιδρά πολύ προσεκτικά στις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η Ευρώπη αντιδρά πολύ δειλά και είναι βεβαίως τρομακτικό να αντιδρά κανείς στα λόγια του Τραμπ, επομένως η Ευρώπη αντιδρά πολύ προσεκτικά, σεμνά, ήσυχα, σχεδόν ψιθυριστά», σχολίασε ο Πεσκόφ.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς εξέφρασε την έκπληξή του για τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την Γροιλανδία και τον Καναδά και σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι συμφωνούν ότι το απαράβατο των συνόρων είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου.

Σε ερώτηση για τα σχόλια του Τραμπ για τη Διώρυγα του Παναμά, την οποία κατασκεύασαν οι ΗΠΑ προτού την παραδώσουν στον Παναμά το 1999, το Κρεμλίνο απάντησε ότι τα άκουσε, αλλά ότι είναι θέμα των ΗΠΑ και του Παναμά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.