Ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε πάνω σε μια λέμβο γεμάτη μετανάστες που κατευθυνόταν προς το νησί Λανθαρότε της Ισπανίας στα Κανάρια νησιά λαμβάνει ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα του και είναι και οι δυο σε καλή κατάσταση, όπως δήλωσαν σήμερα μία γιατρός και περιφερειακές αρχές.

Στη μητέρα και το παιδί χορηγούνται αντιβιοτικά και η υγεία τους παρακολουθείται από παιδιατρική ομάδα, δήλωσε στο Reuters η δρ Μαρία Σαμπάλιτς, συντονίστρια επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Molina Orosa στο Λανθαρότε.

«Η μητέρα και το παιδί είναι ασφαλείς», είπε. «Είναι ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά πηγαίνουν καλά».

Η ισπανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως το σκάφος που μετέφερε την έγκυο μητέρα είχε αναχωρήσει από το Ταν-Ταν, μια επαρχία του Μαρόκου που βρίσκεται περίπου 135 ναυτικά μίλια (250 χλμ) νοτιοανατολικά του Λανθαρότε.

Μόλις πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, η μητέρα και το βρέφος θα μεταφερθούν σε ένα κέντρο για μετανάστες και μετά ενδεχομένως σε ένα κέντρο υποδοχής για μητέρες και μικρά παιδιά σε ένα άλλο νησί, δήλωσε στο Reuters η Κριστίνα Ρουίθ, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα των Καναρίων Λας Πάλμας.

Χιλιάδες μετανάστες φθάνουν στα Κανάρια Νησιά από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής κάθε χρόνο επιχειρώντας ένα επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι που διεκδικεί χιλιάδες ζωές.

Χάρη στον καλό καιρό, η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε ομαλά, δήλωσε ο Ντομίνγκο Τρουχίγιο, καπετάνιος του σκάφους της ισπανικής ακτοφυλακής που διέσωσε τους μετανάστες --συνολικά 60 ανθρώπους περιλαμβανομένων 14 γυναικών και τεσσάρων παιδιών--, στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

"Το μωρό έκλαιγε, αυτό μας έδειχνε πως ήταν ζωντανό και πως δεν υπήρχαν προβλήματα, και ζητήσαμε την άδεια της γυναίκας να την ξεντύσουμε και να την καθαρίσουμε", είπε. "Ο ομφάλιος λώρος είχε ήδη κοπεί από συνταξιδιώτη της. Το μόνο που κάναμε ήταν να ελέγξουμε το παιδί, να το δώσουμε στη μητέρα του και να τις τυλίξουμε ζεστά για το ταξίδι".

Στη διάρκεια της νύχτας, οι υπηρεσίες διάσωσης των Καναρίων Νήσων εντόπισαν άλλα δύο σκάφη, διασώζοντας συνολικά 144 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Waliking Borders, 9.757 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια Νησιά από τη Δυτική Αφρική το 2024. Η διαδρομή από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα χρησιμοποιείται πιο συχνά από γυναίκες που αντιμετωπίζουν συχνά σεξουαλική βία, διακρίσεις, ρατσισμό και απέλαση κατά τη μεταφορά.

Ο Τρουχίγιο είπε πως το πλήρωμα έχει εξαντληθεί όμως είναι περήφανο για τη δουλειά του.

"Σχεδόν κάθε νύχτα φεύγουμε την αυγή και γυρίζουμε αργά το βράδυ", είπε. "Αυτή η περίπτωση ήταν πολύ θετική, επειδή αφορούσε ένα νεογέννητο – όμως ό,τι κι αν κάνουμε, ακόμη κι αν είμαστε κουρασμένοι, ξέρουμε ότι βοηθάμε ανθρώπους σε κίνδυνο".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.