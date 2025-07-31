Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Delta Air Lines με προορισμό το Άμστερνταμ έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Μινεάπολη, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η πτήση είχε απογειωθεί από το Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα, αλλά προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μινεάπολης-Σεντ Πολ μετά από «σημαντικές αναταράξεις» ανέφερε.

«Ιατρικό προσωπικό υποδέχτηκε την πτήση κατά την άφιξή της για να αξιολογήσει τους επιβάτες και το πλήρωμα. Είκοσι πέντε από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για αξιολόγηση και περίθαλψη», ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων ομάδων έκτακτης ανάγκης.»

Ο Γουίλιαμ Γουέμπστερ, ένας από τους επιβάτες της πτήσης ο οποίος τραυματίστηκε, δήλωσε στο CNN ότι ήταν «οι πιο τρελές αναταράξεις που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

«Ένιωσα τη φυγόκεντρο δύναμη. Ήμουν εκτός καθίσματος για περίπου 30 δευτερόλεπτα λόγω των αναταράξεων», είπε σε συνέντευξή του στο δίκτυο.

Οι αναταράξεις ξέσπασαν την ώρα που σέρβιραν ένα γεύμα. «Είδα το κρασί να εκτοξεύεται στον αέρα», πρόσθεσε.

Οι αναταράξεις αποτελούν εδώ και καιρό πρόβλημα για τους ταξιδιώτες αεροπορικών μεταφορών, αλλά οι ειδικοί λένε ότι το ζήτημα επιδεινώνεται σε μια εποχή κλιματικής κρίσης που προκαλεί πιο ακραίες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

«Μπορούμε να αναμένουμε διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της ποσότητας των σοβαρών αναταράξεων σε όλο τον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε στο BBC ο Πολ Γουίλιαμς, ατμοσφαιρικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ.

