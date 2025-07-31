Ινδία: Τα κρατικά διυλιστήρια σταμάτησαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας σταμάτησαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα καθώς οι εκπτώσεις μειώθηκαν αυτόν τον μήνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χώρες να μην αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα, δήλωσαν πηγές από το εν λόγω κλάδο.

Η Ινδία, που αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, οι πωλήσεις του οποίου συνιστούν ένα σημαντικό έσοδο για τη Ρωσία καθώς διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία για τέταρτο έτος.

Τα κρατικά διυλιστήρια της χώρας, Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp and Mangalore Refinery Petrochemical Ltd –δεν έχουν αναζητήσει ρωσικό αργό πετρέλαιο την τελευταία εβδομάδα περίπου, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια αγοράς των διυλιστηρίων.

Τα εν λόγω διυλιστήρια IOC, BPCL, HPCL, MRPL, και το ομοσπονδιακό υπουργείο πετρελαίου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν το θέμα.

Τα τέσσερα διυλιστήρια που αγοράζουν συστηματικά ρωσικό πετρέλαιο σε μόνιμη βάση έχουν στραφεί στις spot αγορές για να αναπληρώσουν τις προμήθειες, κυρίως με ποιότητες της Μέσης Ανατολής, όπως το αργό Murban του Αμπού Ντάμπι και το πετρέλαιο της Δυτικής Αφρικής, ανέφεραν πηγές.

Τα ιδιωτικά διυλιστήρια Reliance Industries και Nayara Energy, τα πλειοψηφικά πακέτα των μετοχών των οποίων κατέχουν ρωσικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης την μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft , έχουν ετήσιες εμπορικές συμφωνίες με τη Μόσχα και είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία.

Στις 14 Ιουλίου ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 100% τις χώρες που θα αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο εκτός αν η Μόσχα καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Τα ινδικά διυλιστήρια αποσύρονται από το ρωσικό αργό πετρέλαιο, καθώς οι εκπτώσεις μειώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022, όταν επιβλήθηκαν για πρώτη φορά οι δυτικές κυρώσεις στη Μόσχα, λόγω των χαμηλότερων ρωσικών εξαγωγών και της σταθερής ζήτησης, ανέφεραν οι πηγές.

Τα διυλιστήρια φοβούνται ότι οι τελευταίοι περιορισμοί της ΕΕ θα μπορούσαν να περιπλέξουν το εξωτερικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης κεφαλαίων — ακόμη και για τους αγοραστές που τηρούν το ανώτατο όριο τιμών. Η Ινδία επανέλαβε την αντίθεσή της στις «μονομερείς κυρώσεις».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή δασμών 25% σε προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία από την 1η Αυγούστου, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης για πιθανές ποινές για αγορά ρωσικών όπλων και πετρελαίου.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ μείωσε τις ημέρες της προθεσμίας που έδωσε στη Ρωσία για να καταλήξει σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στις 10-12 από τις 50, λέγοντας ότι αν η Μόσχα δεν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία θα επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις στους αγοραστές προϊόντων που εξάγει η Ρωσία.

Η Ρωσία είναι ο κορυφαίος προμηθευτής της Ινδίας σε αργό πετρέλαιο καθώς καλύπτει το 35% των συνολικών προμηθειών της Ινδίας

Τα ιδιωτικά διυλιστήρια αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου το 60% του ρωσικού εισαγόμενου αργού πετρελαίου που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ τα κρατικά διυλιστήρια που ελέγχουν πάνω από το 60% των 5, 2 εκατομμυρίων βαρελιών που διυλίζονται ημερησίως, αγόρασαν το υπόλοιπο.

Το διυλιστήριο Reliance, σε μια ασυνήθιστη κίνηση όπως ανέφεραν οι έμποροι, αγόρασε αυτό τον μήνα αργό πετρέλαιο Murban του Αμπού Ντάμπι, το οποίο θα φορτωθεί τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

