Την επίτευξη συμφωνία με τη Ρωσία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έως τις 8 Αυγούστου, θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη δήλωση της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Πέμπτη.

«Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτούν μια κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρήνη. Είναι καιρός να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό πρέπει να γίνει έως τις 8 Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της ειρήνης», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζον Κέλι στο 15μελές συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει αρχικά ότι θα έδινε 50 ημέρες περιθώριο στη Ρωσία για να επιτευχθεί συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακολούθως, όμως, ανέτρεψε την αρχική του τοποθέτηση και μείωσε σε 10 με 12 ημέρες το «τελεσίγραφο» στη Ρωσία, προκαλώντας τη δυναμική αντίδραση της Μόσχας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη όλες τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Ρωσία και υπογράμμισε ότι η Μόσχα έχει αποκτήσει ανοσία στις κυρώσεις αφού της έχει επιβληθεί ένας μεγάλος αριθμός κυρώσεων εδώ και πολύ καιρό.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να επιβάλλουν δασμούς και άλλα μέτρα στη Ρωσία σε 10 ημέρες εάν η Μόσχα δεν δείξει πρόοδο προς τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

