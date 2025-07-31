Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 30 Ιουλίου να απλουστευθεί η συλλογή και η κατάρτιση στατιστικών για την ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πέντε υφιστάμενες δέσμες κανόνων αντικαθίστανται από ένα ενιαίο, απλουστευμένο και ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα μειώσει τον φόρτο υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη. Θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση διοικητικών δεδομένων που έχουν ήδη συλλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Έτσι, η Eurostat θα μπορέσει να συνθέσει στατιστικές σχετικά με τα αλιεύματα και τον αλιευτικό στόλο της Ένωσης χωρίς να απαιτείται η υποβολή πρόσθετων εκθέσεων από τα κράτη μέλη, αποφεύγοντας έτσι τις αλληλεπικαλύψεις και εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Η πρόταση θεσπίζει επίσης για πρώτη φορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα απορριπτόμενα αλιεύματα, την ερασιτεχνική αλιεία, τα ευαίσθητα είδη, τις εκφορτώσεις από στόλους τρίτων χωρών σε λιμένες της ΕΕ, και τη βιολογική παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η νέα δομή των δεδομένων θα επιτρέψει επίσης την παραγωγή και τη διαβίβαση περισσότερων συγκεντρωτικών στοιχείων σε διεθνείς οργανισμούς, για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, δήλωσε σχετικά: «Με την πρόταση αυτή, η διαδικασία συλλογής δεδομένων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σε ολόκληρη την ΕΕ θα απλουστευθεί και οι στατιστικές θα γίνουν πιο προσβάσιμες και πιο εύχρηστες για όλους. Χρησιμοποιώντας έξυπνα τα υφιστάμενα δεδομένα, φροντίζουμε ώστε οι πολιτικές της ΕΕ να είναι πιο τεκμηριωμένες και πιο αποτελεσματικές για τη στήριξη μιας βιώσιμης ευημερίας.»

Ο Κώστας Καδής, επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, δήλωσε σχετικά: «Η παρούσα πρόταση όχι μόνο θα βελτιώσει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αλλά θα μειώσει και τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις και να στηρίζουμε αποτελεσματικότερα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας μας.»

Γιώργος Φελλίδης

