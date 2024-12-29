Σπαρακτικές στιγμές ζουν οι συγγενείς των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας σήμερα στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη Νότια Κορέα.

Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του αεροπλάνου που συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες οι 179 από τους 181 επιβαίνοντες.

Νεκροί είναι όλοι οι επιβάτες και μόνο δύο μέλη του πληρώματος επέζησαν και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ανάμεσα στα θύματα της πτήσης είναι και παιδιά κάτω των 10 ετών, καθώς μέσα στο αεροσκάφος βρισκόταν και οικογένειες.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι περισσότεροι επιβάτες επέστρεψαν από πενθήμερες διακοπές για τα Χριστούγεννα, με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας να κηρύττει επταήμερο εθνικό πένθος, μέχρι τις 4 Ιανουαρίου.

Το μικρότερο σε ηλικία θύμα είναι ένα αγόρι 3 ετών και το μεγαλύτερο ένας άνδρας 78 ετών.

Βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά - Εξονυχιστικές έρευνες στα σιντρίμμια

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα συνεργεία έρευνας εντόπισαν και ανέσυραν τα δύο μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροσκάφους, που περιέχουν δεδομένα της πτήσης και ηχητικά αρχεία.

Τα σωστικά συνεργεία, πυροσβέστες και εμπειρογνώμονες ψάχνουν εξονυχιστικά τον τόπο της τραγωδίας, προσπαθώντας να εντοπίσουν ακόμα και το πιο μικρό ανθρώπινο υπόλειμμα και προσωπικά αντικείμενα των νεκρών επιβατών, για να τα παραδώσουν στους οικείους τους, ως ελάχιστη παρηγοριά.

Ως αιτία της δυστυχήματος έχει αναφερθεί ότι το αεροπλάνο, ένα Boeing 737-8AS, χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών και έκανε αναγκαστική προσγείωση, χωρίς να ανοίξουν οι τροχοί. Το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες όταν γλίστρησε από το διάδρομο προσγείωσης και χτύπησε σε τσιμεντένιο φράχτη της περίφραξης του αεροδρομίου.

Τα μαύρα κουτιά αναμένεται να βοηθήσουν τις έρευνες για την αιτία που οδήγησε στο μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα, εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Γενικά, τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι σπάνια στη Νότια Κορέα. Το χειρότερο στην ιστορία της έγινε όταν συνετρίβη Μπόινγκ 767 της Air China που μετέβαινε στην Μπουσάν από το Πεκίνο, τον Απρίλιο του 2022, όταν έχασαν τη ζωή τους 129 άνθρωποι.

Τραγικές σκηνές στο αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο της Μουάν εξελίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με δεκάδες συγγενείς των θυμάτων να έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς, με την ελπίδα αρχικά να μάθουν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα είναι ζωντανά.

Όταν όμως οι αρχές τους ενημέρωσαν ότι ι οι περισσότεροι επιβάτες θεωρούνται νεκροί, οι οικογένειες και οι φίλοι ξέσπασαν σε θρήνους.

Ένα προσωρινό νεκροτομείο έχει δημιουργηθεί στο αεροδρόμιο, όπου οι συγγενείς αναγνωρίζουν σε πρώτη φάση τους νεκρούς τους.

Περισσότερα από 1.500 άτομα έχουν κινητοποιηθεί για την επιχείρηση διάσωσης και ανάκτησης στο σημείο της αεροπορικής τραγωδίας, μεταξύ των οποίων 490 πυροσβέστες, 455 αστυνομικοί και 340 στρατιωτικοί.

Συλλυπητήρια στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας καταφθάνουν συνεχώς από τις ξένες κυβερνήσεις.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε ανάρτησή του στο Χ, επισημαίνει: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό με το αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.