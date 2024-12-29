Το ρητό «Πριν ξεκινήσεις να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε καλύτερα τον εαυτό σου» θα μπορούσε να ισχύει για αυτές τις προσωπικότητες που άλλαξαν τον τρόπο αντίληψης του κόσμου.

Ζιζέλ Πελικό

Ένας φυσιολογικός ανθρώπινος νους είναι μάλλον αδύνατο να κατανοήσει το βασανιστήριο που υπέστη από τον σύζυγό της η 72χρονη Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό. Επί τουλάχιστον δέκα χρόνια αυτός τη νάρκωνε και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν, βιντεοσκοπώντας μάλιστα το αποτρόπαιο έργο του. Το γεγονός ότι το μυστικό κράτησαν δεκάδες άνδρες (τουλάχιστον 51 κατηγορούμενοι) επί ολόκληρα χρόνια προκαλεί απορίες για την ίδια την ανθρώπινη φύση. Η απόφασή της να διεξαχθεί ανοιχτά η δίκη των κακοποιητών της είναι κάτι παραπάνω από θαρραλέα, γιατί στέλνει ακριβώς το μήνυμα σε όλες εκείνες τις γυναίκες, που μπορεί να βιώσουν κάτι ανάλογο, να μην σωπάσουν. Το ΒBC την έχει ήδη εντάξει στη λίστα με τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες στον πλανήτη. Και σίγουρα όχι στις τελευταίες θέσεις. Ο βιαστής σύζυγος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών. Κάποιοι συνένοχοι έπεσαν στα πιο... μαλακά, εξοργίζοντας την κοινή γνώμη. «Η ντροπή άλλαξε πλευρά», αλλά κάποιοι ακόμη δεν το έχουν καταλάβει.

Στέλλα Ασάνζ

Η απελευθέρωση του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, έστω και μετά από έναν ιδιόμορφο δικαστικό συμβιβασμό με τις αρχές των ΗΠΑ, ύστερα από 1901 ημέρες εγκλεισμού στη βρετανική φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς ήταν μια δικαίωση για την ερευνητική δημοσιογραφία, τον ίδιο, αλλά και τη σύντροφό του Στέλλα. Η 41 ετών δικηγόρος, που τον γνώρισε ως κατηγορούμενο το 2011, έδωσε όλα αυτά τα χρόνια πολλές μάχες εντός και εκτός δικαστηρίων για την αθώωσή του και δέχτηκε και αυτή αμέτρητες απειλές και επιθέσεις. Η προσωπική σχέση τους ξεκίνησε το 2015 και όπως έχει δηλώσει η ίδια, έμεινε έγκυος στα δύο παιδιά τους μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου ο Τζούλιαν έμεινε έγκλειστος από το 2012 για συνολικά επτά χρόνια.

Κάμαλα Χάρις

Θεωρίες υπάρχουν πολλές για το τι έφταιξε. Θα μπορούσε απλώς να πει κανείς ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν έτοιμοι για μια πρόεδρο γυναίκα και Αφροαμερικανή ταυτόχρονα. Η ουσία είναι ότι η Κάμαλα Χάρις μπήκε στον προεκλογικό αγώνα καθυστερημένα, ως αναπληρωματική, χωρίς πραγματική δική της ομάδα και έκανε ό,τι μπορούσε για να αντιμετωπίσει τον «οδοστρωτήρα» της λογικής και της ευπρέπειας αντίπαλό της, αλλά και την κληρονομιά του γερασμένου μέντορά της, που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Έφερε την καλή διάθεση και το χαμόγελο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, αλλά η ίδια δεν χαμογέλασε στο τέλος.

Σάρα Βάγκενκνεχτ

Το να ιδρύεις ένα κόμμα ενάντια στους συντρόφους σου, με μοναδικό πρόγραμμα το όνομά σου και κουβαλώντας την ταμπέλα της σκληρής πρώην κομμουνίστριας δεν είναι και το πιο απλό εγχείρημα στον κόσμο. H 55χρονη Σάρα Βάγκενκνεχτ το τόλμησε και άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Ο πιθανός επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την κατηγόρησε ότι οι θέσεις της άλλοτε είναι ακροαριστερές και άλλοτε ακροδεξιές. Όμως η γεννημένη στην Ιένα από πατέρα Ιρανό και μητέρα Γερμανίδα σύντροφος του άλλοτε «τρομερού παιδιού» της σοσιαλδημοκρατίας, Όσκαρ Λαφοντέν, κατάφερε να συγκεντρώσει διψήφια ποσοστά σε τρεις εκλογικές μάχες στην πρώην Ανατολική Γερμανία και η «Συμμαχία» με το όνομά της να μπει τελικά στην κυβέρνηση στο Βρανδεμβούργο και (πιθανότατα) και στη Θουριγγία. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου το κόμμα της εκτιμάται ότι θα λάβει ποσοστά 7-8%, εισερχόμενο άνετα στη Βουλή.

Σάντρα Χίλερ

Από τη μυστηριώδη «Ανατομία μιας πτώσης» και την ασφυκτική «Ζώνη Ενδιαφέροντος» έως το σαρκαστικό «Δύο προς ένα» ήταν η ηθοποιός που άφησε το 2024 το δικό της αποτύπωμα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ειδικά η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» του σκηνοθέτη Τζόναθαν Γκλέιζερ, όπου η 46χρονη Σάντρα Χίλερ υποδύεται τη σύζυγο του Ρούντολφ Ες, διοικητή του στρατοπέδου του Άουσβιτς, ήταν μια γερή δόση ηλεκτροσόκ για το γερμανικό κοινό, σε μια χρονιά που οι θιασώτες της θεωρίας της «Αντιμετανάστευσης» βάδισαν από τη μια εκλογική επιτυχία στην άλλη.

Nτανιέλα Καβάλο

Η 47χρονη κόρη Ιταλών μεταναστών είναι γέννημα θρέμμα του Βόλφσμπουργκ, της πόλης που έχει ταυτιστεί με τη Volkswagen. Ο πατέρας της ήρθε ως μετανάστης εργάτης και η ίδια έκανε την πρακτική της στη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία αμέσως μετά το Λύκειο, στον τομέα των Οικονομικών και της Διοίκησης επιχειρήσεων. Από νωρίς μπήκε στο συνδικάτο της εταιρείας. Σήμερα είναι η πρόεδρός του, η γυναίκα που καλείται να διαπραγματευτεί σκληρά για λογαριασμό δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων με τη διοίκηση που έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να περιορίσει θέσεις εργασίας και μισθούς. Αυτή είναι ίσως μια από τις δύσκολες... αποστολές στη σημερινή Γερμανία, με τα μάτια εκατομμυρίων να είναι ουσιαστικά στραμμένα επάνω της, αφού το μέλλον της εταιρείας-σύμβολο δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν Γερμανό.

Σίντι Νγκαμπά

Ήταν αυτή που έφερε το πρώτο μετάλλιο στην ομάδα με τη σημαία των προσφύγων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η 25χρονη Σίντι Νγκαμπά είναι πυγμάχος και γεννήθηκε στο Καμερούν. Βρέθηκε στην Αγγλία ήδη από τα 11 της χρόνια και κινδύνεψε αρκετές φορές με απέλαση. Δηλώνει ότι δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα της, όπου θα κινδύνευε με θάνατο, επειδή είναι ομοφυλόφιλη, και ελπίζει να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που της έχουν στερήσει τη βρετανική υπηκοότητα. Με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην κατηγορία μείον 75 κιλών το καλοκαίρι πέρασε στα βιβλία της Ιστορίας και ελπίζει τώρα σε μια καλύτερη ζωή.

Μαρλένε Ένγκελχορν

Η Γερμανο-Αυστριακή Μαρλένε Ένγκελχορν γεννήθηκε το 1992 στη Βιέννη, ως παιδί μιας μεγαλοαστικής οικογένειας των ιδρυτών της χημικής βιομηχανίας ΒASF, που την κατέστησε αυτομάτως κληρονόμο μιας αμύθητης περιουσίας. Ανήκει στην κατηγορία εκείνη των... τρελών πάμπλουτων, που κατηγορούν τις κυβερνήσεις ότι δεν τους φορολογούν αρκετά. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας «taxmenow» και τον περασμένο Φεβρουάριο αποφάσισε να δωρίσει 25 εκατομμύρια σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αφήνοντας 50 νέους Αυστριακούς και Αυστριακές να επιλέξουν πόσα και σε ποιες. Δηλώνει ότι θέλει να βρει μια εργασία και να ζει από αυτήν, και όχι από την κληρονομιά της. Πάντως τις κυβερνήσεις σε Βιέννη και Βερολίνο δεν τις έχει πείσει να φορολογήσουν τον πλούτο της ίδιας και των ομοίων της με ποσοστό 90%.

Κλαούντια Σάινμπαουμ

Η 62χρονη Κλαούντια Σάινμπαουμ είναι από την 1η Οκτωβρίου αυτού του χρόνου η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού, έχοντας να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες προκλήσεις. Την εχθρική στάση του επόμενου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην πατρίδα της και τη συνεχώς διογκούμενη άνοδο της δύναμης των καρτέλ ναρκωτικών, που δεν κατάφερε να περιορίσει ο προκάτοχός της και μέντοράς της Αντρές Μανουέλ Λοπές Ομπραδόρ. Η φυσικός και περιβαλλοντολόγος έχει βεβαίως μακρά εμπειρία στην πολιτική ως πρώην υπουργός, αλλά και δήμαρχος της πόλης του Μεξικού, αλλά οι (άντρες) εχθροί της την περιμένουν στη γωνία για να την κρίνουν αυστηρά.

Τέιλορ Σουίφτ

Σίγουρα όσοι έχουν φάει τα χρόνια τους στα ωδεία και στα θρανία θα σκίζουν τα πτυχία τους βλέποντας την επιτυχία της 35χρονης πλέον, μοναδικής δισεκατομμυριούχου από τη μουσική, γεννημένης στην Πενσυλβάνια, Τέιλορ Σουίφτ. Έχει σπάσει πάνω από 100 φορές ρεκόρ Γκίνες, έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους. Φέρεται να έγινε στόχος ισλαμιστών τρομοκρατών, κάτι που οδήγησε στην αναβολή των δύο συναυλιών της το καλοκαίρι στη Βιέννη, βυθίζοντας στη θλίψη δεκάδες χιλιάδες swifties, αλλά όλες οι άλλες εμφανίσεις της ήταν sold out. Η Τέιλορ δεν τραγουδάει, προμοτάρει τον εαυτό της, είναι ένα προϊόν της εποχής του ΤikΤok και του Ιnstagram. Πάντως η αντιπάθειά της προς τον Τραμπ δεν τον εμπόδισε να κερδίσει τις εκλογές.

