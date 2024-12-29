Αμπντουλάχ Οτσαλάν: «Ναι» στην ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε ο Ερντογάν

Ο ιστορικός ιδρυτής του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εκτίμησε πως η προσέγγιση Τούρκων και Κούρδων είναι "ιστορική ευθύνη" και δήλωσε "αποφασισμένος" να συμμετάσχει σε μια διαδικασία ειρήνης που ξεκίνησε στην Τουρκία, όπως ανέφερε σήμερα το τουρκικό φιλοκουρδικό κόμμα DEM, μετά την επίσκεψή του στον 75χρονο φυλακισμένο Κούρδο ηγέτη χθες Σάββατο.

«Η ενίσχυση της τουρκοκουρδικής αδελφοσύνης δεν είναι μόνο ιστορική ευθύνη αλλά και επιτακτική ανάγκη για όλους τους λαούς», είπε ο Οτσαλάν, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το 1999 σε ένα νησί ανοικτά της Κωνσταντινούπολης.

«Έχω την απαραίτητη αρμοδιότητα και αποφασιστικότητα για να κάνω μια θετική συνεισφορά στο νέο παράδειγμα που ξεκίνησε από τον κ. Μπαχτσελί και τον κ. Ερντογάν», δήλωσε ο ιδρυτής του PKK , σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το DEM.

Ο Οτσαλάν είπε επίσης, πως η αντιπροσωπεία που τον επισκέφθηκε θα μοιραστεί την προσέγγισή του με το κράτος και τους πολιτικούς κύκλους. «Υπό το φως αυτού, είμαι έτοιμος να λάβω τα απαραίτητα μέτρα και να απευθύνω την έκκληση αυτή».

Σύμφωνα με τον Κούρδο ηγέτη, είναι η εποχή της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αδελφοσύνης για την Τουρκία και την περιοχή, και φέρεται να προκρίνει λύση προερχόμενη από το εσωτερικό της Τουρκίας με πρωτοβουλία όλων των πολιτικών κύκλων της Τουρκίας και πεδίο την τουκρική Εθνοσυνέλευση.

Αναφέρει επίσης ότι τα γεγονότα στη Γάζα και τη Συρία έδειξαν ότι η λύση αυτού του προβλήματος, «το οποίο γαγγραινοποιείται από τις εξωτερικές παρεμβάσεις», δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο.

Υποστηρίζει επίσης ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτελέσουν έναν πολύ πολύτιμο οδηγό για έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό της Τουρκίας.

Η χθεσινή επίσκεψη του DEM (Κόμμα Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών) στον Οτσαλάν - η πρώτη σε δέκα χρόνια - πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το πράσινο φως που έδωσε η τουρκική κυβέρνηση στο αίτημα του κόμματος.

Η απόφαση ελήφθη δύο μήνες αφότου ο επικεφαλής του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος MHP, Μπαχτσελί, έτεινε ξαφνικό «κλάδο ελαίας» στον Οτσαλάν, καλώντας τον στο Κοινοβούλιο να αποκηρύξει την τρομοκρατία και να διαλύσει την οργάνωσή του, θέση που υποστηρίζει και ο Ερντογάν, με αντάλλαγμα την αποφυλάκισή του.

Η αυτονομιστική κουρδική οργάνωση PKK, που διεξάγει εδώ και δεκαετίες ένοπλο αγώνα εναντίον του κουρδικού κράτους, θεωρείται "τρομοκρατική" οργάνωση από την Τουρκία αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του DEM

«Είχαμε μια περιεκτική συνάντηση με τον κ. Αμπντουλάχ Οτζαλάν στο Ιμραλί στις 28 Δεκεμβρίου 2024. Ήταν υγιής και ευδιάθετος. Οι εκτιμήσεις του σχετικά με την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο Κουρδικό Ζήτημα ήταν ζωτικής σημασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία αξιολογήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, ο κ. Οτζαλάν παρουσίασε θετικές προτάσεις για λύση έναντι των σκοτεινών μελλοντικών σεναρίων που επιβάλλονται (έξωθεν).

Το γενικό πλαίσιο των σκέψεων και της προσέγγισής του έχει ως εξής:

- Η ενίσχυση εκ νέου της τουρκοκουρδικής αδελφοσύνης αποτελεί ιστορική ευθύνη και είναι επείγουσα ανάγκη και καθοριστικής σημασίας για τη μοίρα όλων των λαών.

- Για την επιτυχία της διαδικασίας, είναι απαραίτητο όλοι οι πολιτικοί κύκλοι στην Τουρκία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δράσουν εποικοδομητικά και να συμβάλουν θετικά χωρίς να εγκλωβιστούν σε στενούς και εφήμερους υπολογισμούς. Ένα από τα σημαντικότερα πεδία για αυτή τη συμβολή θα είναι αναμφίβολα η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

- Τα γεγονότα στη Γάζα και τη Συρία έδειξαν ότι η λύση αυτού του προβλήματος, το οποίο γαγγραινοποιείται από εξωτερικές παρεμβάσεις, δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Η συμβολή και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι επίσης πολύτιμες προκειμένου η προσπάθεια αυτή να έχει επιτυχή κατάληξη ευθέως ανάλογη της σοβαρότητας αυτού του ζητήματος.

- Έχω την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να προσφέρω και εγώ την απαραίτητη συμβολή με θετικό τρόπο στο νέο παράδειγμα που ενίσχυσαν ο κύριος Μπαχτσελί και ο κύριος Ερντογάν.

- Η αντιπροσωπεία θα μοιραστεί αυτή την προσέγγιση τόσο με το κράτος όσο και με τους πολιτικούς κύκλους. Υπό αυτό το πρίσμα, είμαι έτοιμος να κάνω το απαραίτητο θετικό βήμα και να απευθύνω το απαραίτητο κάλεσμα.

- Όλες αυτές οι προσπάθειές μας θα φέρουν τη χώρα στο επίπεδο που της αξίζει και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν έναν πολύ πολύτιμο οδηγό για έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό.

- Αυτή είναι η εποχή της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αδελφοσύνης για την Τουρκία και την περιοχή».

Πηγή: skai.gr

