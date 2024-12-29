Αλ Σάρα για Συρία: Εκλογές σε 4 χρόνια – Μέχρι τότε κυβερνώ εγώ 

«Η διεξαγωγή εκλογών στη Συρία μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια», δήλωσε σήμερα ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Al Arabiya της Σαουδικής Αραβίας, μιλώντας για το μέλλον της χώρας του μετά την ανάληψη της εξουσίας από την οργάνωσή του, Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (ΧΤΣ, HTS).

Ο αρχηγός των τζιχαντιστών, που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε το «μαχητικό» του όνομα αλ Γκολάνι, δήλωσε ότι η τρέχουσα περίοδος – υπό την ηγεσία του- είναι «προκαταρκτική» για να έρθει στη συνέχεια μία προσωρινή κυβέρνηση με μεγαλύτερη διάρκεια.

«Το να μοιραστούμε την εξουσία αυτή την περίοδο θα ήταν καταστροφικό σε αυτή τη φάση» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο αλ Σάρα, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος για δουν οι πολίτες της Συρίας δραματικές αλλαγές στη χώρα.

Επίσης, θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αποκτήσει η μεταπολεμική Συρία νέο Σύνταγμα.

Ο αλ Σάρα αναφέρθηκε και πάλι στην διάλυση της οργάνωσής του, λέγοντας ότι η ανακοίνωση θα γίνει σε ένα συνέδριο «εθνικού διαλόγου».

Επιπλέον ανακοίνωσε ότι το συριακό υπουργείο Άμυνας θα συμπεριλάβει στις τάξεις του τις κουρδικές δυνάμεις.

«Διαπραγματευόμαστε με τις τις Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF) για την επίλυση της κρίσης στη βορειοανατολική Συρία. Οι Κούρδοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συριακού πληθυσμού.Το συριακό υπουργείο Άμυνας θα ενσωματώσει στις τάξεις του κουρδικές δυνάμεις.Δεν θα υπάρξει φεντεραλισμός» δήλωσε ο νέος ηγέτης της Συρίας.

Για τις σχέσεις με τη Ρωσία

Ο Αλ Σάρα τόνισε ότι η Συρία έχει «στρατηγικά συμφέροντα» με τη Ρωσία ( η οποία διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στην Συρία και ήταν σύμμαχος του ο Μπασάρ αλ-Ασαντ) και δεν θα ήθελε να φύγει η Μόσχα από την χώρα με τρόπο που δεν είναι προς το συμφέρον των σχέσεων των δύο χωρών.

Ο νέος ηγέτης έχει δηλώσει και πρόσφατα ότι οι σχέσεις της Συρίας με την Ρωσία πρέπει να υπηρετούν κοινά συμφέροντα.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα η νέα κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Δαμασκό.

Ανώτατοι αμερικανοί διπλωμάτες που επισκέφθηκαν την Δαμασκό αυτόν τον μήνα δήλωσαν ότι ο Αχμεντ αλ-Σάρα εμφανίσθηκε ως πραγματιστής και ότι η Ουάσινγκτον έχει αποφασίσει να άρει την επικήρυξη κατά του νέου ηγέτη της Συρίας.

Πηγή: skai.gr

