Η παρουσία του USS Abraham Lincoln επιβεβαιώνεται από πρόσφατες δορυφορικές εικόνες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, πρόκειται να αναπτυχθεί ώστε να ενισχύσει το USS Abraham Lincoln.

Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντείνει τις πιέσεις στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

The Abraham Lincoln Carrier Strike Group, accompanied by two military supply ships, and two U.S. Coast Guard cutters, sailed together in the Arabian Sea today as aircraft from Carrier Air Wing 9 flew overhead. Peace through Strength! ⚓️ pic.twitter.com/xkiCk8qymB February 6, 2026

Μετά τις αναφορές ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε στην περιοχή του Κόλπου στις 26 Ιανουαρίου, το BBC αναφέρει ότι κατάφερε να το εντοπίσει σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο δεν ήταν ορατό σε προηγούμενες εικόνες που είχαν εξεταστεί, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόσφατη άφιξή του.

Αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 — οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως για τον εντοπισμό πλοίων — οι αναλυτές εντόπισαν το USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 150 μίλια (240 χιλιόμετρα) ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής κινητοποίησης των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν κι ενώ αύριο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις αντιπροσωπειών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, πρόκειται να αναπτυχθεί ώστε να ενισχύσει το USS Abraham Lincoln και τα υπόλοιπα στρατιωτικά μέσα που έχουν ήδη μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το BBC.

