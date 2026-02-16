Λογαριασμός
Τρομακτικό ατύχημα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς - Βίντεο, φωτογραφίες

Κατά τη διάρκεια των προκριματικών του big air σκι, αθλητής προσγειώθηκε από μεγάλο ύψος με την πλάτη και έπεσε στην πίστα αναίσθητος 

Elias Lajunen

Μία τρομακτική πτώση είχε ένας 18χρονος αθλητής του big air σκι, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του αγωνίσματος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κόρτινα. 

Την ώρα της κατάβαση και περνώντας φόρα στη ράμπα για να εκτελέσει ένα άλμα, ο Elias Lajunen προσγειώθηκε από μεγάλο ύψος με την πλάτη και έπεσε στην πίστα, παγώνοντας τους θεατές.

Ο αθλητής κύλισε για αρκετά μέτρα στο χιόνι ακίνητος, σαν αναίσθητος, ενώ αμέσως έτρεξαν δίπλα του οι διασώστες. 

Elias Lajunen

Elias Lajunen

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής τραυματίστηκε αλλά η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο και έχει τις αισθήσεις του. 

Elias Lajunen

Elias Lajunen

Πηγή: skai.gr

