Μία τρομακτική πτώση είχε ένας 18χρονος αθλητής του big air σκι, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του αγωνίσματος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κόρτινα.

Την ώρα της κατάβαση και περνώντας φόρα στη ράμπα για να εκτελέσει ένα άλμα, ο Elias Lajunen προσγειώθηκε από μεγάλο ύψος με την πλάτη και έπεσε στην πίστα, παγώνοντας τους θεατές.

😱 Finnish Skier Crashes in Olympic Big Air



The crash of Elias Lajunen occurred on February 15, 2026, during the men’s big air qualifiers at the Milan-Cortina Winter Olympics.



As of February 16, Lajunen was reported conscious and alert after the fall. pic.twitter.com/paCbTy75ES — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Ο αθλητής κύλισε για αρκετά μέτρα στο χιόνι ακίνητος, σαν αναίσθητος, ενώ αμέσως έτρεξαν δίπλα του οι διασώστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής τραυματίστηκε αλλά η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο και έχει τις αισθήσεις του.

