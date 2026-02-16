Ταγιάνι: Η Ιταλία είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει αστυνομικούς στη Γάζα

Η Ιταλία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων στη Γάζα και σε άλλα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, καθώς η Ρώμη στοχεύει να διαδραματίσει ρόλο στη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

«Είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε μια νέα αστυνομική δύναμη στη Γάζα, και είμαστε επίσης έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Ρώμη είναι έτοιμη να συμμετάσχει ως παρατηρητής στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ότι η Ιταλία έχει προσκληθεί να παραστεί σε συνάντηση της ομάδας αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

