Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ, εφόσον οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού υπουργού στο BBC.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η καθυστέρηση στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων οφείλεται στο Ιράν και όχι στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής»

Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ, εάν οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, δήλωσε στο BBC ένας Ιρανός υπουργός.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το Ιράν, και όχι οι ΗΠΑ, καθυστερεί την πρόοδο σε αυτή την παρατεταμένη διαπραγματευτική διαδικασία.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια συμφωνία, αλλά είναι «πολύ δύσκολο να επιτευχθεί» με το Ιράν.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία», προσθέτοντας: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι σίγουρος ότι θα οδηγηθούμε σε μια συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Προηγήθηκε η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο τον περασμένο μήνα από το Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν, νωρίτερα τον Φεβρουάριο, και ο Ταχτ-Ραβανσί, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ένας δεύτερος γύρος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Τρίτη, δήλωσε ότι ήταν «λίγο πολύ προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κριθεί». Ο Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει αυτές τις συνομιλίες ως θετικές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε την πρόταση της Τεχεράνης να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60% ως απόδειξη της προθυμίας της για συμβιβασμό.

Παράλληλα, υπάρχουν υποψίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία κινείται προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι που πάντα αρνούνταν.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, εάν είναι έτοιμοι να μιλήσουν για τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί στο BBC. Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε εάν αυτό σημαίνει άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.

Όσον αφορά το αν το Ιράν θα συμφωνούσε να αποστείλει το απόθεμά του, που αποτελείται από περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, εκτός Ιράν, όπως έκανε με την πυρηνική συμφωνία του 2015, ο Ταχτ-Ραβανσί δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία, η οποία δέχτηκε 11.000 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε χαμηλό επίπεδο στο πλαίσιο της πολυμερούς συμφωνίας το 2015, έχει προσφερθεί να αποδεχτεί ξανά αυτό το υλικό.

Άλλες προτάσεις που έχουν αναφερθεί προηγουμένως στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν μια πρόταση από την Τεχεράνη για προσωρινή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού.

Ένα από τα κύρια αιτήματα του Ιράν ήταν οι συνομιλίες να επικεντρωθούν μόνο στο πυρηνικό ζήτημα, και ο Ταχτ-Ραβανσί δήλωσε: «Καταλαβαίνουμε ότι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν θέλεις να έχεις μια συμφωνία, πρέπει να επικεντρωθείς στο πυρηνικό ζήτημα».

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός για το Ιράν το οποίο έχει θεωρήσει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον για μηδενικό εμπλουτισμό ως εμπόδιο για οποιαδήποτε συμφωνία. Το Ιράν το θεωρεί αυτό ως κόκκινη γραμμή, παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Ο Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε στο BBC ότι «το ζήτημα του μηδενικού εμπλουτισμού δεν αποτελεί πλέον ζήτημα και, όσον αφορά το Ιράν, δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μόλις την Παρασκευή ότι «δεν θέλουμε κανέναν εμπλουτισμό».

Ο διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης να συζητήσει για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές - κάτι που αποτελεί βασικό αίτημα του Ισραήλ, μιας χώρας που στοχεύεται από αυτούς τους πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.