Γερμανία: Γενναίες αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

Η νέα συμφωνία αφορά αρχικά 925.000 δημόσιους υπαλλήλους στα ομόσπονδα κρατίδια, εκτός του κρατιδίου της Έσσης, ενώ αναμένεται να επηρεάσει συνολικά 1,3 εκατομμύρια δημόσιους λειτουργούς και συνταξιούχους με αντίστοιχες αυξήσεις.

Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες σε δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν επιμίσθιο 100 έως 250 ευρώ μηνιαίως, ενώ ήδη το 2023 είχαν εξασφαλιστεί αυξήσεις έως 5,5% στον δημόσιο τομέα.

Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις του συνδικάτου Verdi, οι οποίες συνοδεύονταν από προειδοποιητικές απεργίες, τα νέα είναι μάλλον ευχάριστα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα στη Γερμανία. Πολύ σύντομα θα δουν, σταδιακά, μία γενναία αύξηση στον μισθό τους κατά 5,8%. Όμως η αύξηση θα δοθεί σε τρία διαδοχικά βήματα: 2,8% από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, 2% από την 1η Μαρτίου 2027 συν άλλο ένα 1% από την 1η Ιανουαρίου του 2028.



Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες (σε δημόσια νοσοκομεία, για παράδειγμα) λαμβάνουν ένα επιμίσθιο από 100 έως 250 ευρώ μηνιαίως.Ήδη το 2023 οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν επιτύχει αυξήσεις-ρεκόρ, έως και 5,5%.



Η νέα συμφωνία ισχύει σε πρώτη φάση για 925.000 εργαζόμενους, που απασχολούνται σε υπηρεσίες των ομόσπονδων κρατιδίων (εκτός από το κρατίδιο της Έσσης, όπου γίνεται ιδιαίτερη διαπραγμάτευση). Είθισται όμως το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του Verdi να «δίνει γραμμή» και για άλλους 1,3 εκατομμύρια δημόσιους λειτουργούς και συνταξιούχους . Το ίδιο θα γίνει και τώρα. «Δεν πετύχαμε όλους τους στόχους, αλλά σίγουρα πετύχαμε πολλούς» λέει ο επικεφαλής του συνδικάτου Verdi Φρανκ Βέρνεκε.

«Επανένωση» στις συλλογικές συμβάσεις

Ένας άλλος στόχος δεκαετιών του Verdi, που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά μετά την Επανένωση της Γερμανίας, είναι η εξίσωση των συλλογικών συμβάσεων στα ανατολικά και τα δυτικά ομόσπονδα κρατίδια όσον αφορά σημαντικές παραμέτρους, όπως η προστασία από απόλυση και το ωράριο εργασίας στις πανεπιστημιακές κλινικές. «Καθώς έχουν περάσει 36 ολόκληρα χρόνια από την Επανένωση, εξαλείφονται επιτέλους και οι τελευταίες διαφορές στις συλλογικές συμβάσεις» παρατηρεί ο Φρανκ Βέρνεκε.



Οι διαπραγματευτές του γερμανικού Δημοσίου αποτιμούν το συνολικό κόστος των μισθολογικών αυξήσεων σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών στο κρατίδιο του Αμβούργου, Αντρέας Ντρέσελ, «είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά μπορούμε να το επωμιστούμε. Παρά ταύτα, έχουμε φτάσει πλέον στα όριά μας...»



Παραφωνία αποτελεί το κρατίδιο της Βαυαρίας, που ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει τη νέα συλλογική σύμβαση με καθυστέρηση έξι μηνών, διότι σε διαφορετική περίπτωση το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συνδικάτων.



