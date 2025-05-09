Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ - γνωστός πλέον ως Πάπας Λέων 14ος - είναι ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, γράφοντας ιστορία.

Ο νέος Πάπας είναι 69 χρονών, είναι από το Σικάγο και πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως ιεραπόστολος στη Νότια Αμερική.

Η εκλογή του αποτελεί συνέχεια της παποσύνης του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου και αναμένεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του στην εκκλησία, καθώς και την εστίασή του στους φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Το CNN έκανε μια λίστα με 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τον Πάπα Λέοντα:

Είναι ο «λιγότερο Αμερικανός» από τους Αμερικανούς καρδιναλίους

Ο Πρέβοστ γεννήθηκε στο Σικάγο. Αλλά στο Βατικανό, όπου τελικά έζησε και εργάστηκε, θεωρήθηκε ο «λιγότερο Αμερικανός» από τους καρδιναλίους των ΗΠΑ.

Εργάστηκε για μια δεκαετία στο Τρουχίγιο του Περού και αργότερα διορίστηκε επίσκοπος του Τσικλάγιο, μιας άλλης πόλης του Περού, όπου υπηρέτησε από το 2014 έως το 2023.

Μιλάει άπταιστα ισπανικά και ιταλικά - τα οποία επέδειξε και τα δύο κατά την πρώτη του ομιλία προς το κοινό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Τον εκτιμούσε πολύ ο Πάπας Φραγκίσκος

Ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος «τον σεβόταν και τον εκτιμούσε πολύ», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του CNN στο Βατικανό, Κρίστοφερ Λαμπ. «Είναι σαφές ότι ο Πάπας Φραγκίσκος έβλεπε κάτι σε αυτόν - τον έβλεπε ως ικανό ηγέτη», αναφέρει.

Ο ανταποκριτής του CNN συνάντησε τον νέο Πάπα όταν ήταν καρδινάλιος και τον περιγράφει ως «πολύ στοχαστικό και μετρημένο».

Είναι μέλος του τάγματος των Αυγουστίνων

Ο Πάπας Λέων είναι μέλος του θρησκευτικού τάγματος των Αυγουστίνων, το οποίο είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Ηγήθηκε του τάγματος για περισσότερο από μια δεκαετία ως γενικός ηγούμενος.

Ο νέος ποντίφικας στις πρώτες του δηλώσεις είπε πως είναι γιος του Αγίου Αυγουστίνου και ανέφερε τη διάσημη φράση του αγίου: «Για εσάς είμαι επίσκοπος, μαζί σας, τελικά, είμαι χριστιανός». Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι στην ιεραρχία της εκκλησίας - από τους ηγέτες μέχρι τα μέλη - πορεύονται μαζί.

Έχει μεγάλη ηγετική εμπειρία

Ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε τον Πρέβοστ ως προϊστάμενο του Δικαστηρίου των Επισκόπων, δηλαδή ως υπεύθυνο για την αξιολόγηση των υποψηφίων επισκόπων και τους νέους διορισμούς.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Παπικής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική.

«Από πολύ νέος, διορίστηκε σε ηγετικούς ρόλους», ανέφερε η αναλύτρια του CNN στο Βατικανό, Ελισέ Άλεν. «Θεωρείται πως είναι ήρεμος και ισορροπημένος και ξεκάθαρος στα πιστεύω του. Πιστεύει πως ξέρει τι πρέπει να γίνει και είναι υπερβολικά δυναμικός», σχολίασε.

Έχει ιεραποστολικό προσανατολισμό

«Εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου ιεραπόστολο. Η κλίση μου, όπως και κάθε χριστιανού, είναι να είμαι ιεραπόστολος, να διακηρύσσω το Ευαγγέλιο όπου κι αν βρίσκομαι», ανέφερε ο νέος Πάπας σε συνέντευξή του στο Vatican News λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Είχε πει κάποτε σε συνέντευξή του ότι η θητεία του στο Περού ήταν η εμπειρία ζωής που τον διαμόρφωσε περισσότερο.

«Αν και προέρχεται από τη Δύση θα είναι πολύ προσεκτικός στις ανάγκες μιας παγκόσμιας εκκλησίας», δήλωσε ο Άλεν.

Είναι και Περουβιανός πολίτης

Ο Πάπας έχει διπλή υπηκοότητα. Από τις ΗΠΑ και το Περού. Ο αμερικανικής καταγωγής ποντίφικας απέκτησε την περουβιανή υπηκοότητα τον Αύγουστο του 2015, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Μετανάστευσης του Περού.

Η πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε χαρακτήρισε την εκλογή του αποκαλώντας την «ιστορική στιγμή για το Περού και τον κόσμο».

Με το παπικό του όνομα δηλώνει πως θα είναι στο πλευρό των φτωχών

Ο τελευταίος Πάπας που πήρε το όνομα Λέων, ο Πάπας Λέων ΙΓ’, ήταν ένας ποντίφικας που ήταν στο πλευρό των φτωχών και υπερασπιζόταν τους εργάτες.

Ο Λέων ΙΓ’, ο οποίος ήταν Πάπας από το 1878 έως το 1903, έδωσε μεγάλη έμφαση στα δικαιώματα των εργαζομένων και στο καθολικό κοινωνικό δόγμα.

Έτσι η επιλογή του ονόματος αυτού είναι και μια ισχυρή δήλωση για την παποσύνη του.

Θεωρείται κεντρώος και ενωτικός

Ο νέος Πάπας συμφωνεί με τον Φραγκίσκο όσον αφορά την κατεύθυνση της εκκλησίας και τη διαδικασία για την προώθηση μιας παγκόσμιας εκκλησίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Λέων αναμένεται να δώσει έμφαση περισσότερο σε προοδευτικά σε κοινωνικά ζητήματα όπως η μετανάστευση και η φτώχεια, αλλά να ευθυγραμμιστεί και με τους μετριοπαθείς σε ηθικά ζητήματα του καθολικού δόγματος.

Προκειμένου να συγκεντρώσει πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κολέγιο των Καρδιναλίων, θα έπρεπε να έχει ευρεία απήχηση, ακόμη και μεταξύ των πιο μετριοπαθών ή συντηρητικών μελών.

Σπούδασε μαθηματικά

Ο Πάπας πήρε πτυχίο στα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Villanova στην Πενσυλβάνια και στη συνέχεια έλαβε το δίπλωμά του στη Θεολογία από την Καθολική Θεολογική Ένωση του Σικάγο.

Τελικά, πήγε στη Ρώμη για να σπουδάσει κανονικό δίκαιο και αργότερα στην καριέρα του δίδαξε στο ιεροδιδασκαλείο του Trujillo στο Περού.

Αγαπάει το τένις

«Θεωρώ τον εαυτό μου ερασιτέχνη τενίστα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του λίγο αφότου έγινε καρδινάλιος.

«Από τότε που έφυγα από το Περού είχα λίγες ευκαιρίες να προπονηθώ, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο», είχε πει.

Είχε αποκαλύψει επίσης σε συνέντευξή του πως στον ελεύθερο χρόνο του τού αρέσει να διαβάζει, να περπατάει και να ταξιδεύει σε «νέα και διαφορετικά μέρη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.