Του Στέφανου Νικολαΐδη

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας είναι γεγονός.

Ο Λέων ΙΔ΄, προερχόμενος από το Σικάγο, σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή του Βατικανού προς τη Δύση. Το όνομα που επέλεξε δεν είναι τυχαίο — και για την Ελλάδα, ξυπνά μνήμες παιδείας, παράδοσης και μιας άλλης εποχής.

Επιλογή με πολιτική και στρατηγική διάσταση

Η απόφαση του Κονκλάβιου έχει ξεκάθαρα πολιτική και στρατηγική διάσταση. Αντικατοπτρίζει μια συνολική μετατόπιση του Καθολικισμού από τη γερασμένη Ευρώπη προς τον Νέο Κόσμο. Εκεί, η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ραγδαία αναπτυσσόμενο Ευαγγελικό Προτεσταντισμό, που κερδίζει έδαφος ιδιαίτερα σε κοινωνικά στρώματα και πολιτικά περιβάλλοντα όπου ο Καθολικισμός άλλοτε κυριαρχούσε.

Παράλληλα, η επιλογή Πάπα είναι από το Ιλινόις, μια περιοχή συνδεδεμένη περισσότερο με τον σύγχρονο, αστικό Καθολικισμό που προσπαθεί να ανταγωνιστεί τους Ευαγγελιστές και να διατηρήσει την επιρροή του στο κοινωνικό πεδίο.

Ο Λέων ΙΔ΄ φαίνεται να ενσαρκώνει την πρόθεση του Βατικανού να αναμετρηθεί με το τραύμα, όχι να το συγκαλύψει. Η συμβολική αυτή επιλογή υποδεικνύει ίσως μια πιο ειλικρινή στάση απέναντι στην ευθύνη, αλλά και την ανάγκη για ηθική κάθαρση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Το όνομα Λέων και τα Λεόντεια Σχολεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το όνομα που επέλεξε: Λέων. Είναι μια αναφορά στον Λέοντα ΙΓ΄, τον κοινωνικά παρεμβατικό Πάπα του 19ου αιώνα που με την εγκύκλιο Rerum Novarum διαμόρφωσε τον κοινωνικό λόγο της Καθολικής Εκκλησίας απέναντι στην εργασία, την ανισότητα και την πρόνοια. Στην Ελλάδα, το όνομά του συνδέεται με τα γνωστά Λεόντεια Σχολεία – εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν από τους Λαζαριστές, καθολικούς ιεραποστόλους με βαθιά παρουσία στον ελληνικό εκπαιδευτικό χάρτη.

Έτσι, η εκλογή Λέοντα ΙΔ΄ αποκτά και μια ελληνική διάσταση: ένα όνομα που φέρνει στη μνήμη γενιές μαθητών, αλλά και μια εποχή όπου η Καθολική Εκκλησία δεν ήταν μόνο υπόθεση του εξωτερικού. Η συμβολική γέφυρα με την Ελλάδα είναι διακριτική αλλά υπαρκτή.

Ο νέος Πάπας αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο σύνθετων προκλήσεων: η φυγή των πιστών από την Εκκλησία, η πίεση για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τα ζητήματα της κοινωνικής ένταξης (ΛΟΑΤΚΙ+, ρόλος γυναικών), αλλά και οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις και η ανάγκη για ηθική φωνή στις διεθνείς σχέσεις.

Ο Λέων ΙΔ΄ δεν έρχεται απλώς να συνεχίσει την πορεία του Φραγκίσκου. Έρχεται με διαφορετικό βάρος, διαφορετική γεωγραφία και ίσως διαφορετική ατζέντα. Αντιπροσωπεύει την Καθολική Εκκλησία που διεκδικεί χώρο στον 21ο αιώνα – όχι μόνο ως θρησκευτικό θεσμό, αλλά ως πολιτισμικό και γεωπολιτικό ον.

Ίσως τελικά, σε αυτή την εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας, το πιο ισχυρό μήνυμα να βρίσκεται στο ίδιο το όνομα που επέλεξε: ένας Λέων για μια Εκκλησία που θέλει ξανά να βρυχηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.