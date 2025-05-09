Λογαριασμός
Αν δεν ήμουν ξαπλωμένος, θα είχα σωριαστεί, λέει ο αδερφός του Πάπα για τη στιγμή που άκουσε το αποτέλεσμα

Έκπληκτος ο Τζον Πρέβοστ άκουσε το όνομα του αδερφού να ανακοινώνεται ως ο νέος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

αδερφός του Πάπα

«Αν δεν ήμουν ξαπλωμένος, θα είχα σωριαστεί» λέει σε συνέντευξή του ο μεγαλύτερος αδερφός του νέου Πάπα, Τζον Πρέβοστ, εκφράζοντας τη μεγάλη του έκπληξη για την εκλογή του Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ στη θέση του νέου Πάπα.

«Είναι Αμερικανός, είναι νέος, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία» είπε εξηγώντας τους λόγους της έκπληξής του.

«Ήταν ο άγιος... Τον πειράζαμε, 'κάποια μέρα θα γίνεις Πάπας'» λέει ο κ. Πρέβοστ μιλώντας για τα παιδικά τους χρόνια.

