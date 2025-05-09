Αν δεν ήμουν ξαπλωμένος, θα είχα σωριαστεί, λέει ο αδερφός του Πάπα για τη στιγμή που άκουσε το αποτέλεσμα

«Αν δεν ήμουν ξαπλωμένος, θα είχα σωριαστεί» λέει σε συνέντευξή του ο μεγαλύτερος αδερφός του νέου Πάπα, Τζον Πρέβοστ, εκφράζοντας τη μεγάλη του έκπληξη για την εκλογή του Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ στη θέση του νέου Πάπα.

«Είναι Αμερικανός, είναι νέος, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία» είπε εξηγώντας τους λόγους της έκπληξής του.

«Ήταν ο άγιος... Τον πειράζαμε, 'κάποια μέρα θα γίνεις Πάπας'» λέει ο κ. Πρέβοστ μιλώντας για τα παιδικά τους χρόνια.

Pope Leo XIV's oldest brother reacts to his brother being named Pope. 🙌



"He was always the holy one... We used to tease him, 'you're gonna be Pope someday.'" pic.twitter.com/LH5yYNTt5L — CatholicVote (@CatholicVote) May 9, 2025

Πηγή: skai.gr

