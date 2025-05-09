Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ έγραψε χθες ιστορία καθώς εκλέχθηκε νέος Πάπας, ο πρώτος Αμερικάνος στην ιστορία του θώκου. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι «το να έχουμε έναν πάπα από τις ΗΠΑ είναι μεγάλη τιμή», υποστηρικτές του κινήματος Make America Great Again (MAGA) ( οι… σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι) αντέδρασαν έντονα μετά την εκλογή του Λέοντα ΙΔ’.

Προτού γίνει ποντίφικας, ο πάπας Λέοντας ΙΔ’ είχε επικρίνει στα social media τον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για τις πολιτικές τους απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τις αναρτήσεις αυτές δέχθηκε χθες επίθεση από τους υποστηρικτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ.

«Είναι κατά του Τραμπ, κατά του MAGA, υπέρ των ανοικτών συνόρων και εντελώς μαρξιστής όπως ο πάπας Φραγκίσκος», έγραψε η Λούμερ στο Χ.

«Πάπας Λέων ΙΔ’: εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικάνος στο Σικάγο και υπέρμαχος του δικαιώματος στη ζωή ή υποστηρικτής της παγκοσμιοποίησης των ανοικτών συνόρων με στόχο να αντιταχθεί στον Τραμπ;», αναρωτήθηκε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

Ο Βανς από την πλευρά του, πιστός καθολικός, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως εκατομμύρια Αμερικανοί καθολικοί και άλλοι χριστιανοί θα προσευχηθούν για την επιτυχία του Λέοντα. «Ας τον ευλογεί ο Θεός!», έγραψε στο Χ.

Πολιτικές διαφορές

Ο πάπας Λέων αναμένεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του προκατόχου του, του Φραγκίσκου, ένθερμου υπέρμαχου των μεταναστών και των φτωχών, που επίσης διαφωνούσε σε διάφορα θέματα με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο νέος ποντίφικας συμφωνεί σε κάποια ζητήματα με τον Τραμπ, για παράδειγμα είναι αντίθετος στις αμβλώσεις. Ωστόσο στηρίζει τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει μιλήσει κατά του ρατσισμού.

Στο απόγειο του κινήματος με αίτημα φυλετική δικαιοσύνη, το οποίο ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2020 μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, ο Πρέβοστ αναδημοσίευσε σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο Twitter ζητώντας να εξαλειφθούν το μίσος και οι προκαταλήψεις.

«Πρέπει να ακούσουμε περισσότερα από τα στελέχη της εκκλησίας, να απορρίψουν τον ρατσισμό και να ζητήσουν δικαιοσύνη», έγραψε σε ανάρτησή του στις 30 Μαΐου 2020.

Η Ουάσινγκτον και το Βατικανό έχουν στο παρελθόν εκφράσει κοινές πολιτικές απόψεις, ενώ άλλες φορές έχουν διαφωνήσει.

Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν και ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ ήταν ένθερμοι αντικομμουνιστές, αν και διαφωνούσαν για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο Ρίγκαν ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που σύναψε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Βατικανό.

Ο Ιωάννης Παύλος Β’ επέκρινε τη στήριξη που είχε εκφράσει ο Μπιλ Κλίντον στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ενώ το 2003 είχε αντιταχθεί έντονα στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.