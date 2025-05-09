Ο Φειδίας Παναγιώτου ταξιδεύει στη Μόσχα με Γερμανούς και Σλοβάκους ευρωβουλευτές

Ο Κύπριος ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου θα επισκεφθεί τη Μόσχα την Παρασκευή - την ίδια ημέρα με τους εορτασμούς του Βλαντίμιρ Πούτιν για την «Ημέρα της Νίκης» - μαζί με άλλους ευρωβουλευτές από τη Συμμαχία Sarah Wagenknecht (BSW) της Γερμανίας και το SMER της Σλοβακίας.

Τέτοιες επισκέψεις στη Ρωσία από Ευρωπαίους πολιτικούς είναι αμφιλεγόμενες και έρχονται μετά την περσινή δήλωση του influencer και blogger Παναγιώτου ότι είναι «τρελό και απάνθρωπο» από τους Ευρωπαίους πολιτικούς να συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Κίεβο, καθώς δεν θα κερδίσει ποτέ στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με το Politico.

Ο Παναγιώτου, ο οποίος έχει προκαλέσει σάλο με το διαδικτυακό του bromance με τον Ίλον Μασκ, «δεν πρόκειται να πάει στη στρατιωτική παρέλαση, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία να πάει στη Ρωσία και ναι, θα πάει εκεί», δήλωσε ένας από τους συμβούλους του στο Politico.

«Λέει ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ρώσους, ότι πρέπει να ασκήσουμε διπλωματία. Του δόθηκε η ευκαιρία να πάει και τώρα θα την ασκήσει», πρόσθεσε ο σύμβουλος. «Πηγαίνει για να καταγράψει αυτά που βλέπει».

Ο σύμβουλος δήλωσε ακόμη ότι η επίσκεψη οργανώθηκε από τον ανεξάρτητο Γερμανό ευρωβουλευτή Michael von der Schulenburg, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Παναγιώτου, και άλλους ευρωβουλευτές που ανήκουν στη Συμμαχία Sarah Wagenknecht (BSW), ένα κίνημα παρακλάδι του Die Linke, του παραδοσιακού αριστερού κόμματος της Γερμανίας. Όπως ανέφερε το Brussels Playbook, η ευρωβουλευτής του BSW Ruth Firmenich θα παραστεί επίσης.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Παναγιώτου δημοσίευσε ένα βίντεο με τον ίδιο και άλλους ευρωβουλευτές να ισχυρίζονται ότι αποτελούν «φωνές για την ειρήνη».

«Μπορούμε να επιτύχουμε ειρήνη μόνο αν μιλήσουμε μεταξύ μας και αν προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμούς. Αυτό είναι το νόημα της διπλωματίας», δήλωσε, ασκώντας προφανώς κριτική στην κυρίαρχη διπλωματική στάση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας. Η Firmenich, ο Fabio De Masi της BSW και άλλοι οκτώ ευρωβουλευτές εμφανίστηκαν στο βίντεο.

Μεταξύ των άλλων ευρωβουλευτών που θα συμμετάσχουν είναι και κάποιοι από το σλοβακικό κυβερνών κόμμα SMER, του οποίου ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο είναι επίσης παρών.

Είναι πιθανό να υπάρξει πολιτικός αντίκτυπος.

«Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αξιολογήσουν σοβαρά τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν πώς οι ενέργειές τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσπάθειές μας και να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν», προειδοποίησε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τη διάρκεια της ολομέλειας την Τετάρτη. «Με τους Ουκρανούς να εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ελευθερία τους, θα ήθελα να σας παροτρύνω όλους να κινηθείτε προσεκτικά», πρόσθεσε.

Ο Παναγιώτου ξεκίνησε την καριέρα του ως influencer, με εκατομμύρια followers στο TikTok, το YouTube και το X, πριν κερδίσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μεταξύ των Κυπρίων υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκλογές του περασμένου καλοκαιριού.

Εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές που ταξιδεύουν στη Μόσχα «το κάνουν με προσωπική ιδιότητα» και πρόσθεσε ότι πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο μητρώο του Ευρωκοινοβουλίου «εάν τα έξοδα καλύπτονται από τρίτο μέρος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.