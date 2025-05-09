Όταν ο Πάπας Λέων 14ος συνάντησε τον Θανάση Βέγγο στην Κολομβία

Μια άγνωστη ιστορία για τον νέο Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τη συνάντηση που είχε με τον αείμνηστο Θανάση Βέγγο το μακρινό 1994 έκανε γνωστή η σκηνοθέτις Βαρβάρα Δούκα.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή της η κυρία Δούκα, ο Πάπας Λέων ο 14ος είχε γευματίσει με τον αγαπημένο ηθοποιό στην Κολομβία το 1994, όπου γυρίστηκε η ταινία «Ζωή Χαρισάμενη».

Τότε, ως νέος καρδινάλιος, που συστηνόταν ως Μπόμπυ, μιλούσε με πάθος με τις ιεραποστολές στη Λατινική Αμερική ενώ ρωτούσε και για την Ελλάδα.

Η ανάρτηση της Βαρβάρας Δούκα:

«Που είσαι βρε, Πατρίς Βιβάνκος, να δεις το νεαρό καρδινάλιο Μπόμπυ από το Σικάγο, που συναντήσαμε στην Κολομβία το 1994, στο γεύμα των παραγωγών και μιλούσε με πάθος για τις ιεραποστολές του στη Λατινική Αμερική, και συμπονούσε το Θανάση Βέγγο που έτρωγε σκέτο ρύζι, και έδινε συμβουλές στους αξιωματούχους για τη μάχη κατά των ναρκωτικών και την έρημοποίηση της υπαίθρου από τον Εσκομπάρ, και μας ρωτούσε για την Ελλάδα και το σενάριο της Μαλβίνας, να βγαίνει σήμερα στο μπαλκόνι ως Πάπας, Λέων ο 14ος!!!!».

Σημειώνεται πως η ταινία «Ζωή Χαρισάμενη» διηγείται την ιστορία μιας παρέας έξι ηλικιωμένων, που αναζητούν στην Κολομβία τα ίχνη ενός χαμένου φίλου, καθώς και το καράβι που αγόρασαν με τα δικά τους λεφτά.

Στην ταινία παίζουν οι: Θανάσης Βέγγος, Εύα Κοταμανίδου, Γιώργος Μοσχίδης, Γιώργος Βελέντζας κ.ά, ενώ το σενάριο ήταν των Πατρίς Βιβάνκος, της Μαλβίνας Κάραλη και της Άννι Βερόν.

Η ταινία είναι ελληνικής, ισπανικής, κολομβιανής και γαλλικής παραγωγής και η γλώσσα είναι η ελληνική.

Πηγή: skai.gr

