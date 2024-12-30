Πώς θα είναι ο καιρός την Πρωτοχρονιά- Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Με άνοδο της θερμοκρασίας και καλοκαιρία φαίνεται πως μας αποχαιρετά το 2024.

Στην Κρήτη αύριο θα έχουμε τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 15 με 17 βαθμούς

Κελσίου.

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-01-2025 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους στην Κρήτη θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και

τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-01-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία στα νότια θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-01-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό και το νότιο Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά,

τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο

τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

