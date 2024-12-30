Άνοδος της θερμοκρασίας - Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στα ανατολικά (κυρίως στο Αιγαίο) θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Βροχές αναμένονται στην Κρήτη και πρόσκαιρα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 13 με 14 και στη δυτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερις) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες . Στην Εύβοια παροδικές νεφώσεις έως το μεσημέρι με ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 και το πρωί έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές στην Κρήτη και έως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές έως το μεσημέρι, κυρίως στην Κάσο και την Κάρπαθο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 και στα νότια έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά έως και τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όμως στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 14 με 15 και στη δυτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (Πρωτοχρονιά)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πρωτοχρονιά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά βόρειοι πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

