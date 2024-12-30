Σήμερα Δευτέρα Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 13 με 14 και στη δυτική Ελλάδα έως 15 με 16 βαθμούς

Την Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όμως στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός , Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο .

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ , στα Α τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

