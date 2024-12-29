Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο παροδικά αυξημένες στα ανατολικά αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια προβλέπει για σήμερα το δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 09 με 11 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 13 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός πιιθανώς τοπικά ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερις) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, και στις Σποράδες τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένησηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 10 βαθμούς και στις Σποράδες από 09 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στα ανατολικά (κυρίως στο Αιγαίο) θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες έως και τις πρωινές ώρες και στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια τους 09 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 12 με 14 και στη δυτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, όμως στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-01-2025 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά βόρειοι πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-01-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

