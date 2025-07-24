Παράταση του καύσωνα έως και την Κυριακή αναμένεται σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι άνεμοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι και το Σάββατο, δημιουργώντας συνθήκες δυσφορίας και αυξημένου κινδύνου για ευπαθείς ομάδες.

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του καύσωνα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες αιχμής και να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωση.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα αστικά κέντρα

Από αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο (26/7) στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο θα επικρατούν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

1. Σήμερα, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και τοπικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Αύριο Παρασκευή οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

3. Το Σάββατο (26/7) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

4. Την Κυριακή (27/7) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά στα ανατολικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 37 με 38 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

