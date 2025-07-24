Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα - Στους 42 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα

Συνεχίζεται ο καύσωνας στη χώρα, σήμερα, Πέμπτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να φτάνουν στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και τοπικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου και στην Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν επίσης σε υψηλά επίπεδα, περί τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα αστικά κέντρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία στα ανατολικά και νότια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 και στην Κρήτη έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.