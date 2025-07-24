Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας σήμερα στα ηπειρωτικά 40 με 43 και πιθανόν τοπικά στα δυτικά 44 βαθμούς !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6  μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 40 με 43  βαθμούς  και στα νησιά έως  38 με 40 βαθμούς.  

Την  Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι  ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6  , στο Κ και Ν  Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Τέλος το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Β άνεμοι το Σάββατο στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ , την Κυριακή θα εξασθενήσουν   Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δυτικά την Κυριακή. 

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος   Άνεμοι: Β  3 με 4 και στα Α 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 40 με 42  βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ. Θερμοκρασία έως 39 με 40 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark