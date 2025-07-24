Σήμερα Πέμπτη αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 40 με 43 βαθμούς και στα νησιά έως 38 με 40 βαθμούς.

Την Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 , στο Κ και Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Τέλος το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Β άνεμοι το Σάββατο στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ , την Κυριακή θα εξασθενήσουν Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δυτικά την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα Α 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 40 με 42 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 39 με 40 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.