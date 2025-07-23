Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία στη χώρα μας και τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου καιρού της ΕΜΥ, ο καύσωνας αναμένεται να υποχωρήσει την Κυριακή οπότε και θα πνέουν μελτέμια.

Επισημαίνεται πως:

Α. οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα (περί τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα αστικά κέντρα).

Β. από την Παρασκευή (25-07-25) το μεσημέρι και το Σάββατο (26-07-25) στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο θα επικρατούν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ.

Μέχρι και το Σάββατο (26-07-25) πιο αναλυτικά:

1. Την Τετάρτη (23-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 41, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 39 με 40 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 36 με 37 και την Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Πέμπτη (24-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και τοπικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Παρασκευή (25-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 και στα δυτικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

4. Το Σάββατο (26-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 και στα δυτικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο οπότε θα γίνεται και επαναπροσδιορισμός των θερμοκρασιών ανά ημέρα και πρόγνωση για τη λήξη του καύσωνα.

