Αφόρητη ζέστη μέχρι και την Τετάρτη - Πτώση της θερμοκρασίας από Πέμπτη Καιρός 12:45, 22.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αύριο, Κυριακή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 45 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ